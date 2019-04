Le staff du XV de France prend , des cas de dopage en Angleterre... Les 5 infos de ce mardi

Galthié finalisé, Labit et Ghezal intéréssés

Ces dernières heures, les choses ont bien avancé pour le staff du XV de France d'après Coupe du monde qui ira jusqu'en 2023. Fabien Galthié sera le sélectionneur et devra si tout se passe bien collaborer avec William Servat et Karim Ghezal pour les avants. Laurent Labit et l’Anglais Shawn Edwards s'occuperaient quant à eux des trois-quarts et de la défense.

Nathan Decron prêté à Agen

Le trois-quarts centre Nathan Decron, actuellement sous contrat avec l'UBB s'est engagé pour une saison avec le SU Agen. En mal de temps de jeu, seulement trois titularisations cette saison, le français de 21 ans retrouve donc son club formateur avec lequel il évoluera jusqu'en 2020.

France moins 18 ans : Grand Chelem pour les Français

Dans le cadre du festival des six nations, l'équipe de France des moins de 18 ans a battu son homologue Anglais sur le lourd score de (40-19) dimanche à Gloucester. Après avoir battu l'Irlande (24-29) et l'Italie (32-40) les Bleuets signent donc le Grand Chelem.

Luke Charteris devrait prendre sa retraite à la fin de la saison

Après avoir renoncé au mondial nippon en septembre prochain, le deuxième ligne Gallois, Luke Charteris (36 ans), devrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Selon le Somersetlive, l'international (74 séléctions) pourrait même rejoindre le staff de Bath, club avec lequel le joueur évolue cette saison.

Cinq cas de dopage en Angleterre

La Fédération Anglaise de rugby a révélé aujourd'hui son rapport sur la lutte contre le dopage. Parmi les 838 joueurs contrôlés lors de la saison 2017-2018, cinq contrôles se sont avérés positifs dont les sud-africains Ashley Johnson (Wasps) et Brandon Staples (Yorkshire Carnegie, deuxième division) qui écopent respectivement de six mois et de quatre ans de suspension. A ces deux professionnels s'ajoutent trois joueurs amateurs suspendus pour des peines allant de deux à quatre ans.