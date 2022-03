Le rugby aussi a droit à ses NFT

Ce jeudi se lançait la première plateforme des NFT autour du rugby sur le site FanliveCards. Ce produit numérique, dont l'acronyme veut dire Non Fungible Token, est ouvert à tous les internautes. Pour l'heure, les cartes des joueurs de trois clubs sont vendues aux enchères : la Section paloise, le Stade français et l'Aviron bayonnais. Pour le même joueur, plusieurs cartes sont disponibles en fonction de leur rareté (Silver, Gold, Platinum). La revente de ces cartes sera possible sur un deuxième marché au cours du mois d'avril.

Les clubs en question ont signé un partenariat avec FanliveCards. Pour chaque achat, la plateforme rétribuera les acteurs. "Il était important pour nous de ne pas laisser les joueurs de côté. Ce sont eux, grâce à leurs exploits sur le terrain, qui sont les vraies stars de ce sport et il était donc impensable de ne pas les associer, ont précisé les frères Lièvremont dans leur communiqué de presse. Nous voulons faire de FanliveCards une plateforme accessible pour tous et qui profite à tous les acteurs." À terme, les cartes permettront aux utilisateurs de constituer leur équipe et participer à un jeu de fantasy rugby, de façon comparable à La Grande Mêlée.