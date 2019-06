Le Roux suspendu trois matchs, les Barbarians ne sont plus à la FFR... Les 5 infos de ce mercredi

Le Roux suspendu pour trois matchs

La commission d’appel de la FFR vient de confirmer la suspension de six matches pour Bernard Le Roux. La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby avait sanctionné le troisième ligne du Racing 92, pour un plaquage dangereux sur l’ouvreur du Stade Français Nicolas Sanchez lors du derby perdu début mai. Alors que les Ciel et Blanc viennent d’être éliminés ce week-end face à La Rochelle, le flanker n’a purgé que trois rencontres, il risque donc ne pas disputer les trois matchs de préparation de Bleus en août.

Les Barbarians ne sont plus la seconde équipe nationale

L’histoire entre les Barbarians et la FFR n’aura duré que deux ans. En effet selon le communiqué de la fédération : "les Barbarians français retrouvent leur statut d’équipe d’exception". Depuis deux ans et la saison 2017-2018, les Barbarians étaient considérés comme la deuxième équipe de France, permettant à un jeune joueur français encore trop juste pour le XV de France de goûter au niveau international. À la place, un projet de création d’une deuxième équipe nationale masculine pourrait voir le jour.

Jaubert et Wavrin au Stade Montois l’année prochaine

Le Stade Montois vient d’officialiser deux recrues pour la saison prochaine. La première est le trois-quart aile Tim Jaubert (26 ans) qui a donc signé pour une saison, plus une en option. C’est donc sa première expérience au niveau professionnel, alors que le joueur évoluait l’année dernière dans le club de Dax. La seconde recrue est le troisième ligne centre William Wavrin (28 ans), qui a lui signé pour deux saisons. Le joueur a marqué cinq essais cette année pour l’équipe de Bourg-en-Bresse.

Clermont recrute trois jeunes joueurs pour préparer l’avenir

Après les neuf prolongations de ses pépites, l’ASM continue de préparer l’avenir avec l’arrivée de trois nouveau joueurs. Benjamin Boudou, talonneur de 17 ans au Racing92 et Cheikh Tibhergein le trois quart polyvalent de 19 ans bayonnais rejoindront tous les deux le groupe des espoirs clermontois l’année prochaine. Mais aussi, Ratu Jone Naulunisau, un solide troisième ligne de 18 ans qui vient de Nadroga aux Fidji.

Le patron de la Fédération néo-zélandaise annonce son départ

Le patron de New Zeland rugby a annoncé ce mercredi qu’il quittera ses fonctions à la fin de l’année 2019, après avoir été douze ans à la tête de la fédération. Steve Tew avait pris les rênes de la NZR à la suite de la désastreuse élimination des All Blacks en quart de finale de la Coupe du monde en 2007. Depuis, l’équipe national a conquis deux fois le trophée en 2011 et 2015. Sa retraite annoncée après la Coupe du monde en septembre 2019, s’ajoute à celle de l’entraineur des All Blacks Steve Hansen, de leur capitaine Kieran Read mais aussi de cinq autres cadres de l’équipe.