Le Munster encore touché par le Covid, Ciofani récompensée... Ce qu'il ne fallait pas manquer jeudi

Le Munster détecte de nouveaux cas positifs

Le Munster a été touché il y a deux semaines par une vague de Covid-19. 14 joueurs et membres du staff ont dû rester à l'isolement en Afrique du Sud, où ils devaient affronter les Bulls. Les 34 autres ont pu rentrer la semaine dernière. Mais parmi eux, on découvre de nouveaux cas positifs cette semaine, quelques jours avant d'affronter les Wasps en Champions Cup. Le coach Johann Van Graan a sobrement indiqué à nos confrères du Irish Independant que plusieurs joueurs effectueraient leur premier match en professionnel ce dimanche (16h15) contre les Wasps. "La seule chose que je peux garantir, c'est que vous allez voir plusieurs joueurs qui n'ont jamais joué pour le Munster connaître leur première dimanche."

Ciofani joueuse de l'année à VII !

La septiste Anne-Cécile Ciofani a été élue meilleure joueuse de l'année 2021, a révélé ce jeudi World Rugby. Meilleure marqueuse des Bleues lors des derniers Jeux olympiques (sept essais), elle a joué un rôle prépondérant dans les perfomances tricolores à Tokyo, avec notamment l'obtention de la médaille d'argent. En concurrence avec Sarah Hirini (Nouvelle-Zélande), Alowesi Nakoci et Reapi Ulunisau (Fidji) pour la récompense individuelle, Ciofani (27 ans) s'affirme donc comme l'une des joueuses les plus redoutables du circuit mondial. "J’ai l’impression d’être dans un rêve", a réagi la joueuse sur Rugbyrama.fr.

L'ailier argentin Marcos Moneta a été élu pour les hommes. Durant l'été 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo, le jeune Argentin (21 ans) avait ébloui le monde du rugby de son talent, inscrivant six essais en six rencontres disputées. Meilleur marqueur d'essais du tournoi, Moneta avait largement participé au succès des Argentins au Japon, tombeurs de l'Afrique du Sud en quart de finale, et qui s'étaient également adjugés la médaille de bronze

Kane Douglas reste Bordelais

Le deuxième ligne australien de l'Union Bordeaux-Bègles, Kane Douglas, a prolongé ce mardi son engagement de deux saisons supplémentaires. Arrivé en Gironde en 2018, l'ancien Wallaby (32 ans, 31 sélections) est désormais engagé avec l'UBB jusqu'en 2024. Il compte 84 matchs sous le maillot bordelo-béglais, dont 66 comme titulaire.

Les résultats de la commission de discipline

La commission de discipline de la LNR a annoncé ce mercredi les sanctions qui ont été prises à l'encontre de plusieurs joueurs. L'ouvreur briviste Enzo Hervé écope ainsi d'une semaine de suspension. Même chose pour le pilier de l'Usap Davit Kubriashvili, qui voit également son club être sanctionné de 5 000 euros d'amende. Léo Berdeu est de son côté blanchi.

Théo William prêté à Bourg-en-Bresse

Pour pallier la blessure d'Adrien Buatier à la cheville, l'US Bressane a obtenu la signature en qualité de joker médical du troisième ligne polyvalent Théo William. Le Lyonnais de 21 ans (1,94m, 109kg) arrive sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.