Le monde du sport rend hommage à Christophe Dominici

L'annonce de la disparition de l'ancien ailier du Stade français a fait l'effet d'un choc. Les hommages se sont très rapidement succédés sur les réseaux sociaux mais pas que. Ce mercredi matin, la presse mondiale du rugby ovale honore le bourreau des All Blacks de Jonah Lomu en 1999. Justement, le "New Zealand Herald" publie aujourd'hui dans ses colonnes un article résumant la légendaire carrière de "Domi". Le "Daily Mail" que ce soit au Royaume-Uni ou en Australie fait de même. Le média britannique a lui rajouté la vidéo résumé de ce fameux France-Nouvelle-Zélande de 1999, le match qui démontre au mieux le talent qu'avait l"ailier formé à Toulon.

En Afrique du Sud, pas de texte à la mémoire de Cristophe Dominici mais un relai d'hommages le concernant. Le "SA Rugby Mag" publie depuis hier après-midi, les messages sur les réseaux sociaux des plus grandes personnalités du monde ovale. Une publication titrée : "Dominici un magicien sur le pré".

Les réseaux sociaux comme cahier de doléances

Tous les citer serait bien trop long, mais c'est peu dire que les réseaux sociaux, et notamment Twitter, ont été envahis mardi soir de messages et d'images à l'honneur de l'ancien ailier bleu. Comme message le pus marquant, les quelques mots des All Blacks adressés à la légende française. Un hommage émouvant qui s'est terminé par des mots forts au niveau du sens : "Reste en paix, cher ami". Les autres grandes nations du rugby ont elles aussi "tweeté" pour faire part de leur émotion, comme l'Afrique du Sud, l'Australie ou l'Angleterre.

D'autres messages sont à retrouver ici, notamment celui de Sir Jonny Wilkinson.

Une légende au-delà du rugby

Réduire le choc au monde du rugby serait bien trop réducteur. C'est le sport tout entier qui a été frappé par le drame. Les clubs de football français ont pour la plupart réagi sur leurs réseaux sociaux comme le Paris-Saint-Germain ou Lille. Le compte Twitter "Trashtalk", consacré principalement sur l'actualité basket, a également écrit un message touchant en écrivant : "On n'a pas le même ballon, mais on a bien vécu des moments inoubliables, tous ensemble avec lui."