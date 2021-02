Les 5 infos de ce week-end

Le staff des Bleus dévoile le groupe des 31

Samedi, on apprenait que 31 joueurs seraient sélectionnés par Fabien Galthié et qu’ils resteraient les mêmes tout au long du Tournoi. Hier, les 31 Bleus ont été connus. Pas de surprise majeure mais deux forfaits néanmoins. Le talonneur, Camille Chat, et le pilier, Thierry Paiva, tous deux blessés, sont remplacés par les deux Toulousains Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri.

Bézy remplace Couilloud dans le groupe des 31

Aussitôt annoncée, la liste des 31 joueurs qui étaient sélectionnés pour le Tournoi des 6 Nations, s’est vue amputée d’un joueur. Le Lyonnais Baptiste Couilloud a dû déclarer forfait en raison d’une blessure aux côtes survenue lors du match du LOU face à Pau ce week-end. Il est remplacé par le demi de mêlée clermontois Sébastien Bézy qui compte actuellement 8 sélections.

La Currie Cup pour les Bulls

La franchise sud-africaine de Pretoria a remporte ce samedi la Currie Cup face au Sharks (26-19). Les deux équipes ont eu besoin de prolongations pour se départager au Loftus Versfeld Stadium. C'est Arno Botha, ancien joueur du Munster ou encore des London Irish qui a offert la victoire aux coéquipiers de Duane Vermeulen grâce à un essai à la 100ème minute de jeu. Les Bulls remportent là leur première Currie Cup depuis 2009. À cette époque, ils avaient battu les Cheetahs. À noter que la rencontre à été interrompu pendant près d'une demi heure en première période à cause d'un orage très menaçant. Mais la partie a pu reprendre par la suite.

Oyonnax prolonge Raynaud et Geledan

Vague de prolongation en ce moment du côté d'Oyonnax. Le club du Haut-Bugey, après avoir prolongé Yohan Le Bourhis et Luke Hamilton, a annoncé ce week-end la prolongation de contrat du pilier Tommy Raynaud (26 ans) et du talonneur Benjamin Geledan (30 ans). Les deux joueurs sont désormais liés au club jusqu'en juin 2024. Raynaud compte 107 matchs depuis son arrivée dans l'Ain en 2016. Arrivé au même moment, Geledan totalise lui 106 rencontres avec l'actuel cinquième du championnat de Pro D2, qui a chuté ce week-end à Aurillac (22-16).

Macalou éclaire un match bien sombre

L'affiche du dimanche soir entre le Stade français et le Castres Olympique n'a vraiment pas tenu toutes ses promesses. Avec de nombreuses imprécisions et énormément de mêlées, souvent sanctionnées contre le CO, le match n'a pas été de très bonne facture, bien au contraire. Si Paris marque en première mi-temps, il faut attendre l'entrée décisive de Sekou Macalou pour enfin voir un peu de jeu dans cette rencontre. À lui seul, il inscrit deux essais en fin de match et permet aux Parisiens de s'imposer avec le bonus offensif. Une victoire à cinq points qui permet aux joueurs de Gonzalo Quesada de rester coller au peloton de tête.