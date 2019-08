Le groupe des Blacks contre les Wallabies, les calendriers du sevens series... Les 5 infos de jeudi

Le groupe des All Blacks pour affronter l’Australie

Steve Hansen a communiqué la composition du XV des Blacks qui ira défier l’Australie à Perth. Un match compte double, puisqu’il s’agit de la dernière journée de Rugby Championship et de la première rencontre de Bledisloe Cup. Une équipe expérimentée, emmenée par Kieran Read. Richie Mo’unga portera le numéro 10, de même que face à l’Afrique du Sud. Beauden Barrett évoluera donc à l’arrière. Il sera entouré par Rieko Ioane et Ben Smith aux ailes.

Le calendrier de la saison 2020 de Sevens

La fédération internationale a dévoilé les calendriers des circuits masculin et féminin de Sevens series. La saison masculine débutera du 5 au 7 décembre à Dubaï et s’achèvera une nouvelle fois à Paris, les 30 et 31 mai 2020. La saison des féminines est, elle, allongée puisque deux nouveaux tournois s’ajoutent au calendrier : ceux de Cape Town (Afrique du Sud) et de Hamilton (Nouvelle-Zélande). Le tournoi de Kitakyushu laisse place à celui de Hong-Kong et l’épreuve qui se déroulait à Biarritz se jouera désormais à Paris, à l’instar des messieurs. Les quatre derniers tournois restent les mêmes que la saison précédente : Gendale (Etats-Unis), Dubaï, Sydney et Langford (Canada).

Nowel pourrait ne pas être du voyage au Japon

Ce serait un coup dur pour les Anglais. L'ailier international d'Exeter a quitté le camp d'entraînement anglais à trévise pour un contrôle, dit, de routine. Ce dernier avait été victime d'une blessure lors de la finale de Premiership entre Exeter et les Saracens. Une blessure qui l'avait contraint à se faire opérer. L'information circule sur son cas au sein du Staff anglais quant à savoir s'il pourrait être apte à jouer au Mondial. "Nous verrons comment il va, il récupère rapidement", a déclaré l'entraîneur adjoint Neal Hatley à BBC Sport. Avant d'ajouter, "Nous verrons comment il se comporte au cours des deux prochaines semaines, puis nous prendrons une décision."

L’Afrique du Sud au complet ou presque pour affronter l'Argentine

Les Sud Africains sont à une marche de remporter son premier Rugby Championship de son histoire. Pour y parvenir, les hommes d'Erasmus devront passer l'épreuve Argentine. Ce ne sera pas une mince à faire face à une bête blessée qui se sont inclinés de peu face aux Blacks et aux Australiens. Les coéquipiers d'Etzebeth seront au complet ou presque pour de nouveau remporter ce titre depuis 2009.

On retrouve De Klerk à la mêlée accompagné de Pollard à l'ouverture. La première ligne, qui fait des ravages depuis le début de la compétition, est composée de Mtawarira, de Mbonambi et Nyakane. Jantjies et Steyn de nouveau sur le banc.

L’Italie face un équipe remaniée d'Irlande pour le premier test

L'équipe d'Irlande a dévoilé sa composition pour le premier de ses matches amicaux face à l'Italie, ce samedi à 15 heures à l'Aviva Stadium. Le flanker du Leinster Rhys Ruddock emmènera le XV du Trèfle, assez remanié. Joe Schmidt pourra compter sur ce premier match amical pour jauger ses troupes, certains auront l'occasion de se montrer à l'image des deux néophytes Jean Kleyn (2ème ligne, Munster) et Mike Haley (arrière, Munster).