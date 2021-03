Le groupe de la France à 7, Fagerson forfait contre les Bleus... Ce qu'il ne fallait pas rater jeudi

La France à 7 annonce son groupe pour le Tournoi de Dubaï

Après avoir déclaré forfait pour le Tournoi de Madrid pour des cas de Covid, l'équipe de France à 7 va enfin pouvoir jouer son premier tournoi depuis plus d'un an. C'est à Dubaï que ça aura lieu et le groupe a été communiqués par la Fédération.

Les sélectionnés sont : J-.P. Barraque ; A. Benard ; T. Bouhraoua ; M. Colombet ; N. Huyard ; W. Iraguha ; T. Jacquelain ; P-.G. Lakafia ; J. Laugel ; P. Mignot ; T. Mazzoleni ; M. O'Connor ; S. Parez-Edo ; P. Riva ; J. Sepho ; R. Siega ; J. Simon ; S. Valleau ; T. Veredamu.

...Barraque et Mignot quittent donc Clermont et l'UBB

Comme convenu dans leur contrat, le Clermontois Jean-Pascal Barraque et Pierre Mignot ont été libérés par leur club pour rejoindre l'équipe de France à 7. Un passage concluant pour le premier qui a même eu l'occasion d'être appelé avec les Bleus à XV. Le second n'aura joué que trois matchs avec l'UBB. De son côté, Veredamu avait été libéré il y a un mois par Clermont.

Matt Fagerson forfait avec l'Écosse contre les Bleus

Coup dur pour l'Écosse. Le troisième ligne centre de l'Écosse Matt Fagerson s'est blessé à la cheville à l'entraînement et ne pourra pas disputer la rencontre finale face au XV de France vendredi (21h). Cadre de l'effectif, il sera remplacé pour le match en retard du Tournoi par Nick Haining. "C'est décevant pour Matt mais Nick a maintenant l'opportunité de montrer de quoi il est capable", a déclaré Gregor Townsend.

Pesenti, Moefana et Taofifenua libérés

Le groupe France ne comptera que 28 éléments ce vendredi au Stade de France, pour le match face à l’Ecosse. Les 23 inscrits sur la feuille de match plus cinq réservistes, en cas de pépins à la dernière minute. Du coup, le Palois Baptiste Pesenti, le Bordelais Yoram Moefana et le Racingman Donovan Taofifenua ont été libérés et laissés à la disposition de leurs clubs.

Fin de saison pour Taufua

Le troisième ligne du LOU Jordan Taufua est out pour le reste de la saison après une déchirure du pectoral gauche. Il sera opéré lundi selon Le Progrès, et sera indisponible 4 à 6 mois. Les Lyonnais qui sont dans la course à la qualification voient donc encore un joueur du pack blessé. Problématique, forcément.