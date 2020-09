Le calendrier des Bleus pour l'automne officialisé

Le comité des 6 Nations a communiqué ce jeudi le calendrier international de l’automne à venir. Le XV de France disputera donc bien six rencontres, au grand dam de la Ligue Nationale de Rugby. Comme annoncé mardi sur Rugbyrama, quatre se dérouleront en France.

Eddie Jones devient consultant d'une franchise aux Etats-Unis

Le sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones va rejoindre San Diego Legion comme consultant à temps partiel, a annoncé mercredi la franchise américaine de Major League Rugby (MLR)."Mon engagement principal reste envers l'Angleterre et mes autres responsabilités internationales, mais j'ai une passion pour le développement du rugby", a indiqué Jones dans un communiqué publié par San Diego. La Legion de San Diego a précisé que l'Australien allait conseiller la franchise californienne "à tous les niveaux", sur et hors du terrain.

Les règles de sélection pour les Wallabies assouplies pour 2020

La fédération australienne de rugby a modifié jeudi ses règles d'éligibilité pour l'équipe nationale, permettant exceptionnellement et jusqu'à fin 2020 à deux joueurs basés à l'étranger de jouer pour les Wallabies, même s'ils comptent moins de 60 sélections. Cette mesure dérogatoire est "prudente et mesurée", en réponse à la pandémie de coronavirus, estime le chef par intérim de Rugby Australia Rob Clarke.

Colomiers - Rouen reporté

Selon nos informations, la rencontre opposant Colomiers à Rouen qui devait avoir lieu vendredi soir (19h) à l'occasion de la deuxième journée de Pro D2 va être reportée à une date ultérieure.La cause ? Un manque de joueurs valides et un trop grand nombre de cas positifs et de cas contacts au sein de l'effectif normand. Le bureau de la LNR réuni en urgence doit statuer en fin de journée sur une nouvelle date à trouver pour le match.

Protocole : un seul test par semaine

La Ligue a annoncé mardi plusieurs évolutions du protocole médical Covid-19 en vigueur pour les championnats de rugby professionnels. Il a été décidé d’un assouplissement du protocole mis en place par la LNR. Un seul test sera effectué par les équipes à trois jours du match : si le seuil de trois joueurs positifs sur sept jours glissants n'est pas atteint, le match du week-end se jouera sans nouveaux tests.