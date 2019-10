Ils étaient plusieurs centaines à avoir respectées le dress code aux couleurs Rouge et Noir pour un événement peu commun dans un collège, la réception du bouclier de Brennus. Ugo Mola avait donné sa parole à Monsieur Chanussot, directeur du collège mais surtout fervent supporter du Stade Toulousain qu'en échange de son soutien dans les moments difficiles, il viendrait à Saint-Joseph présenter le trophée de champion de France. Pour l'établissement c'est un événement unique d'autant plus que dans la capitale du rugby, les enseignants sont convaincus que les valeurs du rugby sont essentielles à l'éducation.

Seulement pratiquer le rugby à l'école semble difficile, pour un sport qui demande des infrastructures et des moyens importants. Ceux à quoi Ugo Mola rétorque et conclu : "Aujourd'hui on a beaucoup de dérives avec le touché, le rugby à 5 et même à 7. Cela nous permet d'entrer dans les collèges. Dès l'instant qu'on peut mettre un ballon dans les mains de jeunes, je crois qu'on ne perdra pas notre temps et on récupérera les talents de demain." Nul doute qu'un jour ces efforts porteront leurs fruits.

Vidéo - Le bouclier de Brennus dans un collège toulousain avec Ugo Mola 02:29

Par Baptiste Barbat