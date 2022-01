Victoria Cypriani a assuré qu'elle et son compagnon n'avaient rien à voir dans cette affaire.

Voici l'intégralité de son message : "Un tas de journalistes sont arrivés devant chez moi ce matin, devinant (à tort) que l'histoire déjà dans certaines parties de la presse au sujet d'un joueur de rugby et de sa partenaire soupçonnés d'agressions sexuelles pourrait se rapporter à Danny et moi-même.

Je suppose qu'ils font cette supposition folle parce que j'ai le même âge que la femme qui aurait été dans les histoires sur cette affaire. C'est totalement injustifié et totalement inacceptable. Ni Danny ni moi-même n'avons été arrêtés, et nous n'avons rien à voir avec l'affaire signalée. Nous ne savons rien. La presse est venue aux mauvaises personnes et je demande qu'ils nous laissent tranquilles, immédiatement."