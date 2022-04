La Rochelle prend l'avantage, Biarritz s'impose et se qualifie... Les 5 infos du week-end

Champions Cup : La Rochelle prend un sérieux avantage en terres aquitaines

Bordeaux-Bègles - La Rochelle : 13-31

Une semaine après un premier succès à Chaban-Delmas en Top 14, le Stade rochelais a renouvelé la performance en huitième de finale aller. Et quel succès (13-31) ! De quoi prendre une sérieuse option pour la qualification avant le match retour. L’UBB a manqué de réalisme.

Toulouse - Ulster : 20-26

Réduit à quatorze dès la onzième minute de jeu, après le carton rouge adressé à Juan Cruz Mallia, mais devant à la pause (13-7), le Stade toulousain a finalement craqué en seconde période et s’est incliné 20-26 face à l’Ulster. L’ailier irlandais Robert Baloucoune a marqué un triplé.

Stade français - Racing 92 : 9-22

Le Racing 92 remporte la première manche devant le Stade Français sur le score de 9-22. Une victoire à l’extérieur qui place les Franciliens dans une position idéale avant le match retour la semaine prochaine. Pour le Stade Français, il faudra maintenant créer l’exploit.

Montpellier- Harlequins : 40-26

Alors que le MHR menait 34-0 au bout de 50 minutes, il ne s’impose "que" de 14 points au GGL Stadium face aux Harlequins (40-26), en 8e de finale aller. Les Héraultais ont longtemps dominé, grâce à une solide défense et du réalisme, avant de voir les Anglais revenir dans la dernière demi-heure.

Champions Cup - Montpellier - Zach MercerIcon Sport

Clermont - Leicester : 10-29

Leicester s'est largement imposé face à l'ASM en huitième de finale aller 29-10. Après une première mi-temps accrochée, les Tigers ont déroulé dans le second acte même en étant réduit à 14. Les Clermontois auront manqué de précision et de patience dans les zones de marque.

Biarritz qualifié en Challenge Cup

Biarritz - Toulon : 20-17

En cette ultime journée de phase de poules de Challenge Cup, nous avions droit à un duel franco-français entre Biarrots et Toulonnais. Au terme d'un match agréable et disputé, c'est Biarritz qui s'est imposé (20-17). Ce succès permet aux Basques de passer devant Worcester au classement de la poule A et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Toulon est aussi qualifié.

Trévise - Perpignan : 17-7

Pour le compte de la dernière journée de Challenge Cup, les hommes de Patrick Arlettaz se déplaçaient du côté de Trévise. Dans des conditions météorologiques venteuses, l'entraîneur perpignanais avait réalisé de nombreux changements. Après une première mi-temps en faveur des Catalans, les Sang et Or, trop indisciplinés en deuxième période, les Perpignanais s'inclinent 17-7.

Brive - Saracens : 55-5

Malgré un premier acte encourageant et plein de solidarité, la défense briviste a explosé dans le second, encaissant un 33-0 dans les quarante dernières minutes. Un score large 55-5 qui vient s'additionner à la blessure du pilier gauche Hayden Thompson-Stringer et au carton rouge d'Axel Muller. Sale soirée pour le CAB...

Challenge Cup - Brive - SaracensIcon Sport

Pau - Edimbourg : 54-5

Les Palois également n'ont pas pu rivaliser ou presque face à Édimbourg. Les Béarnais ont eux explosé dès le début de rencontre, rentrant au vestiaire avec un score de 33-0 en faveur des locaux. Thomas Carol viendra sauver l'honneur en fin de match pour un score final de 54-5 pour les Écossais. Pau est éliminé de la compétition, tout comme les Brivistes

Les huitièmes de finale :

H1 : Lyon - Worcester, H2 : Toulon - Trévise, H3 : Édimbourg - Bath, H4 : Gloucester - Northampton, H5 : Saracens - Cardiff, H6 : Biarritz - Waps, H7 : London Irish - Castres , H8 : Newcastle - Glasgow

Des déplacements à risque pour l'UBB et Toulouse

Christophe Urios a annoncé que Matthieu Jalibert ne jouera pas le match retour et Jefferson Poirot, sorti sur blessure en début de match, est incertain pour le déplacement en Charente-Maritime.

Toulouse pourrait se déplacer sans 3 joueurs en Irlande, après le carton rouge de Mallia à la 11ème minute. Les Toulousains Alban Placines et Sofiane Guitoune pourraient être sérieusement touchés et leurs cas inquiètent le staff des Rouge et Noir. Le troisième ligne souffre de la cheville, le trois-quarts centre du péroné. Les deux joueurs sont partis passer des examens après la rencontre pour en savoir davantage sur la gravité de leurs blessures.

Champions Cup - Stade Toulousain - UlsterIcon Sport

La France s'impose en Ecosse avec le bonus offensif

Les coéquipières de Gaëlle Hermet poursuivent leur belle lancée en s'imposant à Glasgow (28-8). Dominantes et réalistes notamment lors du premier acte, c'est une équipe de France tout en maîtrise qui a géré son avance en deuxième mi-temps. Laure Sansus, encore en forme, s'est offert un doublé cet après-midi.

Les Fidji emportent le Tournoi de Singapour

Les Français, pourtant vainqueurs de l'Irlande (12-5), n'ont pas accédé pas aux quarts de finale terminant à la troisième place du groupe, derrière les Fidji et l'Irlande. Reversés dans le tournoi challenge, la France a remporté la finale du challenge face à l'Espagne (24-19) et finissent 9ème du tournoi.

Les Fidji remportent face à la Nouvelle-Zélande 28-17 le tournoi de Singapour.