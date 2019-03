La prolongation de Pita Ahki, le décès de Pierre Lacroix... Retrouvez les 5 infos de ce jeudi

Ahki prolonge des deux ans au Stade Toulousain

Ce jeudi matin, Pita Ahki a prolongé son contrat de deux années supplémentaires avec Toulouse. Éblouissant depuis le début de saison, le centre d'origine néo-zélandaise a convaincu les dirigeants du club au quatre titres de champion d'Europe. Il portera les couleurs rouges et noires jusqu'à la saison 2020-2021.

Décès de Pierre Lacroix

Ancien demi de mêlée d'Agen (11 saisons au SUA et trois boucliers de Brennus) et capitaine du XV de France au début des années 1960, Pierre Lacroix est décédé ce jeudi à l'âge de 84 ans. Le monde de l'ovalie adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Provence fait un pas de plus vers le maintien

Après trois revers de suite, Provence Rugby a retrouvé la victoire ce jeudi soir à Maurice-David face à des Neversois trop maladroits (23-17). Un succès important pour les Aixois dans la perspective du maintien en Pro D2.

Ouverture de la billetterie de la finale de Pro D2

Le dimanche 26 mai à 14 heures aura lieu la finale de Pro D2 au stade du Hameau, à Pau. Les billets sont désormais disponibles pour des prix allant de 20 à 55 euros, sur le site internet de la LNR ou sur les réseaux France Billet et Ticketmaster.

Colomiers et Montauban lourdement sanctionnés

Suite à la bagarre générale survenue le vendredi 15 mars entre Colomiers et Montauban, la commission de discipline a rendu sa décision.

Colomiers et Montauban ont écopé respectivement de 9000 et 12.000 euros d'amende pour le motif de "bagarres entre joueurs". Une amende supplémentaire de 10.000 euros a été infligée à Colomiers en raison de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d'un club ou des clubs en présence" et plus particulièrement pour "irruption d'une ou plusieurs personnes non autorisée(s) dans une des zones réservées à la compétition avec incident".

Romain Memain (Colomiers) et Pierre Klur (Montauban), exclus à l'origine des bagarres, ont été suspendus pour deux semaines. Le premier pour "brutalité" et avoir "donné un coup de poing", le second pour "infractions verbales et provocations" et plus particulièrement pour "insulte". De plus, le LNR a reconnu Pierre Klur comme responsable de "brutalité" et plus particulièrement d'avoir "donné un coup de poing". Par conséquent, le degré supérieur de l'échelle de gravité a été retenu. Le joueur a été suspendu pour un total de neuf semaines.