La pépite de Pro D2 - Credoz : "Mes blessures m’ont fait évoluer"

À 21 ans seulement, le troisième ligne qui évolue initialement en espoir a obtenu du temps de jeu avec les pros. Force est de constater qu’il y avait bien sa place, le club a prolongé son contrat jusqu’en 2024, avec un premier contrat professionnel à partir de l’année prochaine. Titulaire sur la plupart des matchs cette saison, l’originaire du canton de Montrevel en Bresse est passé dans la cour des grands : "En ce moment tout se passe bien, j’arrive à enchaîner les matchs avec les pros, je me sens bien et les blessures ne sont pas d’actualité. Je prends de l’expérience, de l’assurance et je m’épanouis dans mon jeu, donc tout va pour le mieux"

Celui qui a commencé le rugby à l’âge de 9 ans a été adopté très tôt par le club auvergnat, qu’il affectionne particulièrement : "C’est mon club de cœur, ils m’ont tout appris en ce qui concerne le rugby professionnel. Je baigne dans leurs valeurs et c’est un club dans lequel je me sens bien".

Des blessures et des enseignements

Plutôt épargné par les blessures étant plus jeune, Loic Credoz n’y échappe pas par la suite. Lors de sa première année en espoir, qui est l’occasion pour lui de faire ses preuves, une rupture du tendon d’Achille l’écarte des terrains. L’année suivante, nouvelle blessure qui l’empêche de jouer avec les moins de 20 ans. Deux coups durs pour le troisième ligne qui décide de se servir de ces déceptions pour revenir plus fort: "C’était frustrant mais je pense que ces blessures m’ont vraiment fait évoluer mentalement et physiquement. Ça m’a permis d’avoir une nouvelle approche du rugby et cela a été bénéfique".

Credoz - OyonnaxIcon Sport

Un mal pour un bien qui lui permettra de prendre en maturité pour jouer avec les pros. Solide à l’impact, Loic Credoz participe à la victoire de son équipe le week-end dernier. Il s’illustre également contre Perpignan le match d’avant avec un essai à la 70e. De belles performances qui lui permettent de consolider sa place dans l’effectif de Joe El Abd.

Des objectifs précis et ambitieux

S’améliorer défensivement et offensivement, cela fait partie des objectifs, mais ce ne sont pas les seuls : "Pourquoi pas travailler le leadership, essayer de me différencier. Dans les équipes jeunes j’étais souvent capitaine donc aujourd’hui c’est vrai que c’est quelque chose que j’ai derrière la tête. Ce n’est que ma deuxième année en pro donc je pense que ça va venir avec le temps." Un joueur ambitieux, qui souhaite se faire une place en Pro D2 mais aussi à plus haut niveau dans les années à venir.

"Le graal ça serait de jouer en équipe de France un jour". Jouer avec les Bleus est évidemment l’objectif de tous jeunes joueurs, mais avant ça, il y a un club de Top 14 qui semble lui tenir à cœur : "Mon rêve serait de jouer au Stade toulousain. C’est un club que ma famille a toujours supporté, mon grand-père était dirigeant donc c’est évidemment un club que j’admire et dans lequel j’aimerais beaucoup jouer."



Par Manon Moreau