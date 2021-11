La France et la Géorgie ont dévoilé leurs quinze de départ... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Woki deuxième ligne, Atonio surprise du chef

Pour ce deuxième test de l'Autumn Nations Séries face à la Géorgie, la troisième ligne connaît deux modifications : Anthony Jelonch sera associé à Grégory Alldritt et Sekou Macalou. Cameron Woki est aligné en deuxième ligne. Le duo 10-12 Jalibert-Ntamack est reconduit. Matthis Lebel portera le numéro 11. Le duo Matthieu Jalibert et Romain Ntamack est reconduit aux postes de 10 et 12. Cameron Woki est placé en deuxième ligne aux côtés de Romain Taofifenua.

Le XV de départ des Bleus : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Ntamack, 11. Lebel ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Macalou, 8. Alldritt, 6. Jelonch; 5. Taofifenua, 4. Woki; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Flament, 20. Willemse, 21. Cros, 22. Lucu, 23. Danty.

Une équipe de Géorgie à l'accent français

Le staff géorgien a dévoilé les 23 joueurs qui vont affronter la France ce dimanche à Bordeaux. On dénombre pas moins de quatorze joueueurs évoluant dans l'Hexagone. Le jeu des "Lelos" sera par exemple dirigé par une charnière entièrement briviste composée de Vasil Lobzhanidze et Tedo Abzhandadze.

Le XV de départ de la Géorgie : 15. Niniashvili ; 14. Tabutsadze, 13. Kveseladze, 12. Sharikadze (cap.), 11. Todua ; 10. Abzhandadze, 9. Lobzhanidze ; 7. Tsutskiridze, 8. Gorgadze, 6. Saghinadze ; 5. Mikautadze, 4. Kerdikoshvili ; 3. Milikidze, 2. Mamukashvili, 1. Gigashvili.

Remplaçants : 16. Chkoidze, 17. Gogichashvili, 18. Japaridze, 19. Cheishvili, 20. Jalagonia, 21. Alania, 22. Khmaladze, 23. Tapladze.

René Bouscatel ambitieux pour le rugby à 7 tricolore

Ce samedi a lieu la finale du championnat de France de rugby à 7. Un grand évènement pour le rugby français et pour la LNR. Le président de la Ligue Nationale du Rugby, René Bouscatel s'est exprimé avant ce "Final 8" qu'il esprère être un pas de plus dans le développement du rugby à sept tricolore.



Il a notamment déclaré : "Ce que nous souhaitons, c’est de créer une troisième compétition après le Top 14 et la Pro D2. C’est dans l'intérêt du développement du rugby à VII, pour mieux former les joueurs à 7. Dans le but immédiat des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le rugby à VII, c’est une discipline à part, différente. C’est un complément au rugby à XV mais aussi une promotion. Elle est un élément de spectacle indispensable de nos jours. J’ai l’impression que les prémonitions de Max Guazzini étaient les bonnes."