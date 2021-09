La Coupe du monde sur TF1, le groupe du XV de france féminin... Les 5 infos de ce vendredi

TF1 fait coup double avec le Coupe du monde

World Rugby a annoncé ce vendredi matin, que le groupe TF1 serait le diffuseur exclusif de la Coupe du monde 2023 mais aussi de la prochaine édition féminine qui doit se dérouler en 2022 en Nouvelle-Zélande.

Dans quelques jours (le 8 septembre prochain), on sera à deux ans jour pour jour du match d’ouverture de la Coupe du monde France 2023, France – Nouvelle-Zélande qui se déroulera au Stade de France. La rencontre sera diffusée sur TF1 en prime time. World Rugby et le groupe média français ont annoncé ce vendredi le prolongement de leur partenariat débuté lors de l’édition 1991 (avec une exception en 2003 lors du mondial en Australie, qui avait été retransmis par France TV), qui inclut et c’est une première la prochaine édition féminine qui aura lieu en 2022 en Nouvelle-Zélande.

Le groupe du XV de France féminin pour les tests d'automne connu

Le groupe de 34 joueuses suivra un stage de cinq jours à Marcoussis avant de recevoir l'Afrique du Sud à Vannes et la Nouvelle Zélande à Pau et Castres. Parmi les sélectionnées, on retrouve six joueuses médaillées d'argent aux Jeux olympiques.

Le groupe du XV de France :

Julie Annery, Lise Arricastre, Cyrielle Banet, Rose Bernadou, Coralie Bertrand, Caroline Boujard, Pauline Bourdon, Lenaïg Corson, Annaëlle Deshayes, Coumba Diallo, Caroline Drouin, Madoussou Fall, Céline Ferer, Maëlle Filopon, Audrey Forlani, Émeline Gros, Gaëlle Hermet, Camille Imart, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Clara Joyeux, Marjorie Mayans, Romane Ménager, Safi N'Diaye, Carla Neisen, Morgane Peyronnet, Elise Pignot, Yanna Rivoalen, Laure Sansus, Agathe Sochat, Laure Touye, Jessy Tremouliere, Jade Ulutule, Gabrielle Vernier.

Les Blacks avec Barrett à l'ouverture face à l'Australie

L'Australie reçoit la Nouvelle Zélande pour la 2ème journée du tournoi sudiste. Foster a dû composer sans Smith, Whitelock et Mo'unga. Beauden Barrett est donc titulaire, comme ses deux frères, Jordie et Scott. Brad Weber est titulaire à la mêlée. Côté Wallabies, Samu Kerevi est titulaire au centre avec len Ikitau. Petaia est sur le banc.

Lazzarotto de retour "à la maison"

L'ailier Benoît Lazzaroto effectue son grand retour à l'USC. "Lazz" a disputé 188 matchs sous le maillot jaune et noir pendant 9 ans en inscrivant 77 essais avant de partir au Biarritz Olympique pendant trois saisons. Le joueur de 32 ans renforce les lignes arrières et le club attend encore le résultat de la mise à l'essai de Cecil Afrika.

Les Fidji louperont deux étapes du World Sevens Series

Les médaillés d'or fidjiens ont annoncé leur forfait pour les prochaines étapes des World Sevens Series. En raison de l'épidémie de Covid-19 et des périodes de quarantaine en rigueur sur les îles, les Fidji ne participeront pas aux étapes de Vancouver (18-19 septembre) et Edmonton (25-26 septembre) censées clôturer la saison.