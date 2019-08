La compo des Bleus en Écosse, Gabrillagues suspendu... Les 5 infos de ce mardi

Quatre changements dans le XV de départ en Écosse

Thomas Ramos, Guilhem Guirado, Félix Lambey et Arthur Iturria. Voici les noms des quatre nouveaux venus dans le XV de départ de Jacques Brunel pour l'acte II d'Écosse-France à Murrayfield samedi (14h10). La composition d'équipe est finalement tombée ce mardi à la surprise générale. Jefferson Poirot cède le brassard de capitaine à son talonneur Guirado, Paul Gabrillagues, et François Cros sortent de la feuille de match tandis que Camille Chat et Maxime Médard seront sur le banc.

Paul Gabrillagues suspendu six semaines pourrait manquer le Mondial

Cette information Midi Olympique est tombée hier en fin d'après-midi. Le joueur, accompagné de Serge Simon, vice-président de la FFR en charge des équipes de France étaient entendus à Londres devant la commission de discipline. Le deuxième ligne parisien s'est vu attribuer six semaines de suspension suite à un déblayage illicite contre l'Écosse samedi dernier à Nice. La FFR se réserve encore le droit de faire appel, mais si la sanction est confirmée, le Toulonnais Romain Taofifenua aurait une carte à jouer en tant que seul deuxième ligne parmi les réservistes.

Le Japonais Takeshi Hino débarque au Stade toulousain

Le talonneur international japonais (4 sélections) Takeshi Hino, débarque donc en qualité de Joker Coupe du monde, afin de pallier l'absence des frères Marchand, tous les deux blessés. Le Stade toulousain espère également toujours l'arrivée du Sud-africain Jacobus Visagie.

La finale du championnat de France Espoirs à 7 se déroulera à Massy

Le Rugby Club Massy Essonne vient de l'annoncer, la finale du championnat de France à 7 Espoirs aura lieu au Parc des Sports de Massy le samedi 31 août. 16 équipes seront engagées en formule "Coupe du Monde" à élimination directe, après la phase de qualification le dimanche 25 août. Le vainqueur de la Cup sera sacré Champion de France "Espoirs Pro Sevens 2019"

Le Stade toulousain part en "mini stage" à Bordeaux

Samedi à 20h45, le Stade Toulousain, champion de France en titre, lancera sa saison avec un déplacement sur la pelouse du stade Jacques Chaban Delmas de Bordeaux pour y défier l'UBB. Cependant, les hommes d'Ugo Mola rejoindront la Gironde dès aujourd'hui pour y effectuer une sorte de "mini stage" avant la reprise, a annoncé ce mardi l'entraîneur des avants Régis Sonnes.