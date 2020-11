L'imbroglio autour de Castres-Brive, un joker arrive à l'UBB... Voici les 5 infos de ce mardi

Montpellier et Castres ne vont toujours pas s’affronter

La rencontre Montpellier - Castres programmée ce vendredi à 20h45 va être reportée en raison de plusieurs cas de joueurs positifs au Covid 19 dans les rangs du MHR. Le club a informé la LNR que plusieurs de ses joueurs qui devaient jouer la rencontre avaient subi un test positif. En conséquence, la Ligue a dû se résoudre à reporter une nouvelle fois la rencontre à une date ultérieure. Après Clermont - Lyon, c'est le deuxième match en retard dans cette situation.

Castres-Brive se jouera bien le 2 décembre

Alors que la rencontre entre Montpellier et le Castres Olympique a été reportée, les Brivistes espéraient pouvoir décaler leur match face au CO à ce week-end en remplaçement. Or, le club corrézien s'est heurté au refus du club tarnais et de la LNR. La partie reste donc programée au mercredi 2 décembre prochain. Le CAB a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux dans lequel il témoigne de sa déception de devoir enchaîner trois rencontres en moins de 10 jours.

Delguy attendu à Bordeaux

Bautista Delguy (23 ans, 15 sélections) devrait être le joker médical de Geoffrey Cros à l'Union Bordeaux-Bègles. Les contacts, révélés par Sud Ouest, sont en passe d'aboutir, selon nos informations. L'ailier des Pumas est attendu à la fin du Rugby Championship, dans trois semaines. Le joueur des Jaguares devrait donc finir la saison de Top 14, Geoffrey Cros étant indisponible pour près d'un an.

Italie-Fidji annulé à son tour

Le match entre l'Italie et les Fidji, prévu samedi à Ancône, a été annulé en raison de 29 cas de contamination au Covid-19 dans le camp fidjien. Les organisateurs ont pris cette décision à la suite des résultats des nouveaux tests fidjiens. Avec 29 cas positifs, la rencontre contre l'Italie est donc logiquementretirée du calendrier. C'est la deuxième fois que les Fidji sont forfait dans cette compétition après le match contre le XV de France prévue la semaine dernière à Vannes.

Poussés par tout un stade, les Maroons s’offrent le State of Origin

Dans un Suncorp Stadium de Brisbane à guichets fermés, le Maroons ont déjoué les pronostics et remporté ce State of Origin 2020. Une victoire 20-14 grâce à des essais ignés Holmes, Lee et Grant. Le Queensland retrouve un titre qui le fuyait depuis 2017. Les Blues, quant à eux, sont passés complètement à côté de leur match malgré une fin de match à suspens.