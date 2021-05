Kolbe encense sa charnière Dupont-Ntamack: "Ils surclassent déjà des grands noms de ce jeu"

A Toulouse, Kolbe est un garçon heureux. C'est lui qui le disait, il y a quelques jours, au média irlandais Virgin Media Sport. « A Toulouse, je fais partie d'un club phénoménal. La façon de jouer ici me convient parfaitement, avec ce petit supplément d'instinct. Toulouse me permet de jouer en restant naturel. Le staff me laisse la liberté d'adapter mon jeu en fonction de ce qui se présente, en face de moi. Cette confiance en moi était nouvelle, elle m'a permis de montrer ma vraie valeur au monde du rugby. » Pourtant, Kolbe le jure, « le rugby européen est plus physique que ce que j'ai pu connaître en Afrique du Sud. […] C'est surtout vrai quand on le compare au Super Rugby, où le rugby est rapide, avec beaucoup d'intensité dans les courses. En Europe, les choses sont plus structurées. Moins rapides, c'est sûr, mais clairement plus physiques. »

Dupont et Ntamack « surclassent déjà des grands noms de jeu »

Parmi les sujets évoqués, Kolbe est également revenu sur l'ascension de ses jeunes coéquipiers Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière, désormais installés également en équipe de France et qui se retrouvent au premier rang de la scène mondiale. « Ce sont deux athlètes phénoménaux. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est qu'ils sont encore très jeunes. Pourtant, à les voir jouer, on a l'impression qu'ils sont là depuis des années. » A en croire Kolbe, ce n'est que le début. « Tous les deux continuent d'apprendre. Ils acquièrent actuellement beaucoup d'expérience au niveau international, ce qui montre à quel point ils sont matures pour leur âge. Et déjà, même jeunes, ils surclassent des grands noms de ce jeu. »