Imhoff et le Racing, c'est reparti pour deux ans

Il a encore marqué un essai ce dimanche soir face à l'Union Bordeaux-Bègles. La fusée argentine, Juan Imhoff, ne vas pas quitter l'Ile-de-France si tôt, puisqu'il prolonge finalement deux ans. Alors qu'un possible départ a été pendant un certain temps évoqué, la joueur aux 37 sélections avec les Pumas va poursuivre une aventure débutée il y a plus de dix ans. Cette prolongation est une excellente nouvelle pour la ligne arrière francilienne qui va voir partir Kurtley Beale mais surtout Teddy Thomas la saison prochaine.

L'ASM perd Michet et Bézy

Le déplacement à La Rochelle a laissé des traces du côté de Clermont. Souffrant d'une fracture du pouce, Sébastien Bézy sera éloigné des terrains pendant au moins deux mois, tandis que le jeune demi d'ouverture, Gabin Michet est victime d'une rupture des ligaments croisés, il sera absent plus de six mois. Les deux joueurs auvergnats vont se faire opérer.

Six changements dans le groupe écossais avant de défier les Bleus

Alors que l'Écosse affronte l'équipe de France samedi prochain, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, Gregor Townsend a procédé à six changements dans son groupe. Ainsi, les cadres Rory Sutherland et Jonny Gray retournent notamment avec leur club. James Lang, Ollie Smith, Oli Kebble, Simon Berghan, Kiran McDonald et Marshall Sykes intègrent le groupe. Outre Sutherland et Gray, Javan Sebastian, Scott Cummings et Cameron Redpath quittent le squad écossais. Des changements importants, qui sont liés à des blessures.

Faletau de retour !

Entièrement remis de sa blessure à la cheville, Taulupe Faletau (31 ans) a fait son retour sur les terrains avec Bath depuis deux journées. Convaincu de son retour en forme, Wayne Pivac a donc convoqué le puissant troisième ligne (1m88, 111kg) qui rejoindra le groupe gallois pour préparer le déplacement crucial en Angleterre samedi prochain (17h45). Faletau remplace Christ Tshiunza, blessé aux ischio-jambiers ce week-end avec Exeter.

Vici en joker à Montauban

L'ailier fidjien de Montpellier, Josua Vici (27 ans), va terminer la saison du côté de Sapiac. Les deux clubs sont tombés d'accord pour un prêt du Fidjien qui est apparu seulement à trois reprises avec le MHR depuis le début de la saison. Josua Vici est donc prêté en qualité de joker médical à l'USM qui doit notamment se passer de Dylan Sage lourdement blessé au bras.