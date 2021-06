Au moment d’ouvrir la boîte à souvenirs, le passage par la case Béziers était inévitable pour l’ancien pilier Jean-Louis Martin. Et si la figure de l’entraîneur biterrois Raoul Barrière reste marquante, les rapports entre les deux hommes n’étaient pas vraiment cordiaux. "En 1970, j’avais pris la tête d’une cabale visant à faire partir Raoul Barrière et à faire revenir Pierre Danos. Lors d’un déplacement de début de saison, il avait volontairement laissé repartir le bus d’Aix-en-Provence sans Alain Estève et Richard Astre, partis se promener. Je m’étais mis en colère, nous nous étions sévèrement engueulés. Le soir, j’ai dit à l’équipe que le comportement de Barrière était inadmissible et qu’il fallait aller voir notre président, Georges Mas, pour le faire virer."

À seulement 20 ans, le jeune pilier n’a alors peur de rien : "Le mercredi après l’incident, j’ai demandé à l’équipe de voter pour démettre Barrière. On s’est retrouvés à quatre contre le reste de l’équipe."

Mais le mythique coach de Béziers était très rancunier. Il a voulu rendre la pareille à Martin. "Raoul m’a poussé à partir pour Toulon en 1974. Je lui en ai voulu." Néanmoins, cela n’a duré qu’un an : "Plus tard, on s’est réconciliés. J’ai été heureux que Richard Astre me demande de porter son cercueil le jour de l’enterrement de Raoul. Je l’ai fait avec honneur et fierté."