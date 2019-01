"Je ne voulais pas m'exposer à des dommages plus graves"... Le Top des déclas

" Je ne voulais pas m'exposer à des dommages plus graves "

Alors qu'il n'avait plus refoulé les terrains depuis sa blessure au genou en finale de la dernière Champions Cup, le Racingman Pat Lambie a annoncé ce vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière. En cause, les multiples commotions cérébrales que le Springbok a subies tout au long de sa carrière, et dont les symptômes ont ressurgi pendant sa convalescence. "J'ai suivi les conseils de deux neurologues. Leurs avis se rejoignaient: ils me conseillaient d'arrêter le rugby. J'ai donc suivi l'opinion des spécialistes." a t-il confié dans le journal l'Équipe samedi matin.

" On va passer ça de côté et reprendre les sourires "

Quelques minutes après la victoire de ses joueurs face à Bath (20-17), le président du Stade Toulousain Didier Lacroix était énervé par les commentaires stipulant que son équipe avait levé le pied en seconde période pour éviter le Leinster en quart de finale. "Ça m'énerve qu'on dise qu'on a pu calculer." Mais Toulouse est bien qualifié en quart de finale, et c'est le plus important pour son président.

Didier Lacroix (Président de Toulouse)Icon Sport

" Est-ce sa faute si nous nous faisons pénaliser treize ou quatorze fois contre Édimbourg ? "

Malgré l'élimination en phase de poules de la Champions Cup et une décevante neuvième place en Top 14, Mohed Altrad a renouvelé sa confiance en Vern Cotter. Le président du MHR estime que les problèmes que rencontre son équipe cette saison ne sont pas uniquement dus au manager néo-zélandais mais à "une multitude de petites choses qui se cumulent. Cotter a fait ses preuves et je lui fais confiance."

" C'était incroyable, on n'avait jamais réussi à tenir le ballon sur plus de 10 temps de jeu sur les derniers matchs. "

Auteur d'un doublé et homme du match face à Gloucester, le centre castrais Florian Vialelle était lui-même étonné de la dernière séquence qui a permis à son équipe de remporter le match. Plus de six minutes après la sirène, c'est Ma'ama Vaipulu qui plongeait dans l'en-but pour offrir la victoire aux siens 24 à 22.

" Il possède d’excellentes attitudes pour porter le ballon et plaquer. Jack Nowell est un dur à cuire. "

À deux semaines du début du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur du XV de la Rose Eddie Jones a eu une idée quelque peu farfelue : faire évoluer Jack Nowell en troisième ligne. "Nous ne l'avons jamais essayé mais c'est une option". L'ailier ou arrière d'Exeter, très en vue ces dernières semaines, n'a pourtant jamais évolué à ce poste dans son club.