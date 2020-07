Itoje prolonge, le calendrier de Nationale est connu... Les 5 infos de ce vendredi

Itoje reste aux Saracens

Comme ses partenaires, Maro Itoje va rester chez les Saracens malgré la descente en deuxième division anglaise. Le deuxième ligne anglais âgé de 25 ans a paraphé un contrat de longue durée en faveur du club anglais.

Le calendrier 2020-2021 de Nationale a été diffusé

La nouvelle compétition française aura lieu à partir du 13 septembre. Quatorze équipes vont s'affronter dans ce nouveau championnat. Les phases finale se joueront à partir du week-end du 8 mai, la finale sera jouée le week-end du 29 mai.

Les Reds remportent le match face à la Western Force

Les Queensland Reds n'ont pas encore perdu de match depuis le début de la compétition. C'est dans la douleur qu'ils se sont imposés face à la Western Force sur le score de 31 à 24. C'était le match d'ouverture de la troisième journée les Reds demeurent invaincus grâce à deux victoires et un nul.

Kolbe intègre l'agence de Jay-Z

L'ailier de poche du Stade toulousain et des Springboks intègre l'agence Roc Nation Sports du célèbre rappeur Jay-Z. Cette agence est plus tournée vers les disciplines américaines, cependant, il arrive qu'elle s'intéresse à des joueurs européens comme Cheslin Kolbe. Le joueur toulousain montre que sa personnalité et son style de jeu intéressent au-delà du rugby.

Gibouin ne jouera plus en faveur de Nevers

Le troisième ligne s'en va. Il ne jouera plus sous les couleurs de Nevers la saison prochaine. Pour le moment, le joueur n'a pas annoncé dans quel club il évoluera la saison prochaine. Cependant, le Journal du Centre informe sur la possibilité de le voir sous le maillot d'Angoulême la saison prochaine. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite.