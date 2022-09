"C'est un prix spécial à recevoir, a avoué Am. Ce qui le rend génial, c'est qu'il a été voté par mes coéquipiers et mes collègues joueurs. Je suis honoré. Cela a vraiment été une saison incroyable pour moi. Tout au long, je me sentais en bonne forme et, surtout, je me sentais confiant à chaque seconde où j'étais sur le terrain. Pour la saison qui s'annonce, j'espère vraiment reprendre là où j'ai laissé."

Le joueur des Sharks de Durban avait inscrit quatre essais en huit matchs d'URC et s'était montré indispensable avec l'Afrique du Sud lors des tests matchs et lors du début du Rugby Championship.