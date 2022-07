Quel euphémisme de dire que l'Europe a simplement réussi son tour de force dans l'hémisphère sud ! En trois semaines, des nations européennes comme l'Irlande et le Pays de Galles ont surtout écrit une nouvelle page de l'histoire du rugby. A l'arrivée, l'Irlande, époustouflante face aux All Blacks, va pointer à la première place du classement mondial. Elle est la première équipe à avoir battu deux fois de suite les Néo-Zélandais chez eux, depuis la performance de la France en 1994. La jeunesse anglaise, quant à elle, a réussi à se défaire de l'Australie. Le pays de Galles a manqué le gain de sa tournée chez les Springboks mais s'en tire avec un succès historique lors du second test. Enfin, une Ecosse accrocheuse a failli rafler un deuxième succès consécutif en Argentine. Le vieux continent va bien. Etat des lieux.

L'Irlande, nouveau démon des All Blacks

La question est désormais dans toutes les têtes : Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, va-t-il conserver ses fonctions ? Une problématique à laquelle le rugby néo-zélandais aurait pu échapper si les Irlandais n'étaient pas venus cueillir par deux fois les hommes en noir cet été. Les faits sont là : les All Blacks, triples champions du monde, se retrouvent aujourd'hui à une inhabituelle quatrième place au classement World Rugby. Hormis leur victoire inaugurale contre l'Irlande 42 à 19, les partenaires de Sam Cane ont connu un calvaire face au XV du Trèfle. Défaits à domicile (12-23) pour la première fois de leur histoire par la bande à Jonathan Sexton le 9 juillet, les All Blacks n'ont rien pu faire pour contenir la furia irlandaise hier à Wellington.

Hugo Keenan (Irlande) s'arrache pour marquer un essai à Wellington.Icon Sport

A la mi-temps de ce dernier test, l'Irlande s'offrait un avantage de dix-neuf points au score grâce aux essais de Josh van der Flier, Hugo Keenan, et Robbie Henshaw. Certes, la Nouvelle-Zélande ne tardait pas à réagir durant le second acte avec deux essais en dix minutes signés Ardie Savea et Akira Ioane. Mais elle ne parvint jamais à repasser devant au tableau d'affichage, malgré cette course fantastique de Will Jordan qui traversait le terrain jusqu'à l'en-but irlandais à l'heure de jeu. Un dernier essai irlandais du talonneur Rob Herring donnait une avance de dix points à l'Irlande, conservée jusqu'au coup de sifflet final (22-32).

Depuis novembre 2021, l'Irlande a battu trois fois les All Blacks en quatre matchs. Devenue première nation mondiale au détriment de la France, elle remporte pour la première fois de son histoire sa série de tests sur le sol néo-zélandais. Chez les All Blacks, la crise sportive se poursuit.

Les Anglais enchaînent en Australie

La tournée avait mal commencé pour l'Angleterre. Elle s'est terminée avec succès. Défaits 30 à 28 au premier test, les Anglais ont poursuivi leur réaction d'orgueil ce week-end, une semaine après leur revanche au Suncorp Stadium de Brisbane (17-25). Pour la rencontre décisive, le XV de la Rose a fait preuve de caractère et a pris l'avantage à la pause par un essai de l'arrière Freddie Stewart. Les Australiens de Michal Hooper n'ont ensuite jamais réussi à revenir à hauteur. A Sydney, l'ouvreur anglais Marcus Smith creusait même l'écart en la faveur des siens à la 54ème minute, traversant en solitaire les cinquante mètres du camp australien. L'essai de Folau Fainga'a pour les Wallabies n'y changeait rien. Owen Farrell et les siens l'emportaient une seconde fois consécutive, raflant la série de tests avec un bilan de deux victoires et une défaite.

Prise de balle en touche par Courtney Lawes (Angleterre) contre l'Australie.Icon Sport

Comme en 2016, les Anglais ont pris le meilleur sur les Wallabies lors de leur tournée estivale. Un résultat positif pour le coach Eddie Jones qui était dans la tourmente cette année, notamment en raison des trois défaites de son équipe dans le Tournoi des 6 Nations.

Pas de nouvel exploit pour les Gallois en Afrique du Sud

Les deux équipes avaient offert des dénouements spectaculaires durant les deux premiers tests. Le 2 juillet, Damian Willemse sauvait l'Afrique du Sud à la sirène sur une pénalité décisive. La semaine passée, c'était au tour des Gallois d'enlever la victoire en fin de match par un essai de Josh Adams transformé par Gareth Anscombe. La première de l'histoire du rugby gallois chez les Sud-Africains.

Hier au DHL Stadium du Cap, il était temps de jouer la belle pour le gain de la tournée. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup en début de match, l'essai gallois de Reffell répondant à celui de Pollard, mais ce sont les Springboks qui ont pris les commandes. Trop souvent privé de ballons, le Pays de Galles n'est jamais parvenu à prendre les devants au score. Grâce aux deux autres essais de Mbonambi et Kolisi, l'Afrique du Sud s'est imposée 30 à 14, remportant ainsi la tournée. Seule ombre au tableau pour les Sud-Africains : la blessure de leur ailier Cheslin Kolbe, sorti sur une blessure au visage dès la 20ème minute de jeu.

Jaden Hendrikse (Afrique du Sud) face au Pays de Galles.Icon Sport

L'Ecosse laisse échapper sa série à la dernière minute en Argentine

Dans un match rythmé par huit essais, les Ecossais n'étaient pas loin de remporter leur tournée en Argentine. Malgré leurs onze points d'avance à un petit quart d'heure de la fin, les Ecossais ont craqué face à des Argentins qui ont marqué par deux fois au cours des quinze dernières minutes. Gonzalo Bertranou relançait d'abord les siens en s'engouffrant sur la ligne d'essai écossaise à la sortie d'un ruck. En toute fin de partie, l'Argentine envoyait finalement son ailier Emiliano Boffelli à dame pour une victoire arrachée sur le fil (34-31).

Cependant, le XV du Chardon ne repart pas fanny puisque les coéquipiers de Duhan Van der Merwe avaient obtenu un succès chez les Pumas la semaine passée (6-29).

par Rayane BEYLY