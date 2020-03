"Il me tarde de les retrouver, mes joueurs"… Le Top des déclas de la semaine

" Il me tarde de les retrouver, mes joueurs "

Le coach de l’UBB, Christophe Urios, s’est exprimé avec son franc-parler désormais légendaire sur la période inédite que le monde du rugby est en train de vivre. Il est revenu également sur son impatience quant au retour à la compétition, tout en comprenant la gravité de la crise actuelle.

https://www.midi-olympique.fr/2020/03/26/urios-jai-meme-songe-a-me-remettre-au-sport-cest-dire,8819789.php

" En plus d’être le meilleur centre que j’ai jamais vu, je me souviens d’un mec de très grande classe "

Will Carling et Philippe Sella se sont répondus à travers les réseaux sociaux et se sont rappelés aux bons souvenirs de leurs confrontations. L’Anglais estimant que son homologue Français était le meilleur à son poste. Les deux joueurs ont conservé les maillots qu’ils avaient pu échanger lors de la Coupe du monde 1995 en Afrique su Sud.

" Donner le plus de chances au plus de monde possible "

L’arbitre de Top 14 qu’on a l’habitude de retrouver sur les terrains de rugby, Thomas Charabas, a repris son travail d’urgentiste à Bayonne, en première ligne face au Coronavirus. Dans un entretien accordé au Midol, il s’est permis de donner quelques conseils et vérités.

https://www.midi-olympique.fr/2020/03/26/charabas-en-medecine-comme-en-arbitrage-jamais-nexiste-pas,8819774.php

" Je voulais regagner le respect des mecs sur le terrain "

Après avoir quitté le RCT en janvier dernier, le demi de mêlée gallois Rhys Webb s’est confié sur son retour au pays et sur la reprise de sa carrière internationale. Son voeu le plus cher serait de participer à la tournée des Lions en 2021, après avoir fait partie de celle de 2017.

Rhys Webb (pays De Galles)Icon Sport

" Actuellement les temps sont durs, il faut être optimiste "

Capitaine du XV de France féminin, Gaëlle Hermet raconte son quotidien d’ergothérapeute dans un EHPAD. Elle explique que beaucoup de précautions sont mises en place pour protéger soi-même et les autres, mais aussi l’importance de pouvoir échanger et rassurer les gens concernant le Covid-19.

" Le sport est impacté par le réchauffement climatique "

A l’instar de Clément Castets la semaine dernière, Julien Pierre, ancien international Français très mobilisé lorsqu’il s’agit de protection environnementale, s’est exprimé sur son engagement en faveur de la cause animale ou encore sur les progrès que doit faire le monde du rugby sur son action envers le réchauffement climatique.