Hill seul à la tête de Rouen, de nombreux absents du côté de l'Ulster... Les 5 infos de ce lundi

Aprasidze n'ira pas à Colomiers

Alors que le demi de mêlée géorgien était annoncé en partance pour Colomiers pour un prêt à la fin de saison, il n'en sera finalement rien. Le jeune joueur du MHR, qui compte déjà 28 sélections en équipe nationale restera donc dans l'Hérault la saison prochaine. Depuis le début de la saison, Aprasidze n'a disputé que deux rencontres avec Montpellier, les deux fois en sortant du banc, contre Toulon et Agen. Il avait d'ailleurs inscrit un essai face à ces derniers.

Top 14 - Gela Aprasidze (Montpellier)Icon Sport

Hill temporairement seul à la tête de Rouen

Alors que Midi Olympique avait révélé l'information dans le journal de ce lundi, la nouvelle a bien été confirmée. Christophe Hamecek, l'entraîneur des avants du Rouen Normandie Rugby a été écarté de ses fonctions jusqu'à la trêve. L'Anglais Richard Hill préparera donc les deux matchs restant d'ici là avec Tom Palmer pour les trois quarts et Grégoric Bouly pour les avants. Celui-ci ayant des fonctions avec l'équipe Espoir. Et la prochaine rencontre sera très importante pour les Lions de Normandie avec la réception de Montauban.

Un Rugby Championship dans un seul et même pays ?

Alors que le Rugby Champiosnhip / Tri-Nations 2020 avait été organisé exclusivement en Australie, pour causes de contraintes sanitaires, il semblerait que la formule ait plu aux organisateurs. En effet, le directeur général de la Sanzaar Andy Marinos a déclaré que "le concept d'un Rugby Championship centralisé est tout à fait possible". De plus, "cette perspective présente un énorme avantage pour les supporters". Ce week-end, la Nouvelle-Zélande a remporté l'édition 2020 grâce notamment au match nul entre Australiens et Argentins samedi (16-16).

M.Brace arbitrera Bristol - Clermont

Après avoir un Angleterre - France qui restera dans les annales avec une rencontre qui s'est terminée à la mort subite, Andrew Brace sera de retour ce week-end sur les terrains de Champions Cup. Alors que l'irlandais est ciblé pour des décisions arbitrales litigieuses, il aura en charge la rencontre entre les Bears de Bristol et Clermont-Ferrand samedi à 14h au Ashton Gate Stadium. Peut-être sévère envers les Bleus, il porte cependant chance aux Jaunards. En effet, en quatre matchs arbitrés, Brace a vu Clermont s'imposer à quatre reprises.

Iain Henderson et plusieurs joueurs absents face à Toulouse

Opposée au Stade Toulousain ce vendredi (21h) au Kingspan Stadium de Belfast, la franchise irlandaise de l'Ulster doit faire face à une infirmerie malheureusement assez bien remplie. Parmi les grands absents, on note le deuxième ligne international Iain Henderson, blessé à un genou face à l'Écosse et sorti prématurément de la pelouse samedi dernier. Le coach Dan McFarland ne s'est pas montré optimiste quand à l'éat physique de son joueur. Henderson rejoint des joueurs comme Louis Ludik, Billy Burns ou encore Will Addison dans les rangs des blessés.