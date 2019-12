Hidalgo-Clyne est arrivé, McKenzie bientôt de retour sur les terrains... Les 5 infos de ce mardi

Hidalgo-Clyne est à Lyon

Le demi de mêlée ecossais Sam Hidalgo-Clyne est arrivé à Lyon. Celui qui a été recruté en tant que joker médical pour une durée de trois mois a participé à ses premières séances d'entraînement. Il a signé dans le club rhodannien pour pallier à l'absence de Jean-Marc Doussain, opéré des adducteurs.

Damian McKenzie fera bientôt son retour

Touché gravement à un genou au printemps dernier, Damian McKenzie va faire son retour pour le début du Super Rugby, fin janvier. L'arrière néo-zélandais de 24 ans avait été privé de mondial au Japon à cause de cette blessure. Lors des précédentes semaines, les nouvelles sont rassurantes puisqu'il s'est entraîné normalement selon le staff. Le talentueux All-Blacks sera rétabli pour la reprise du championnat.

Damian McKenzie de New ZealandIcon Sport

Les arbitres du 6 Nations féminin connus

World Rugby a communiqué ce mardi les arbitres qui seront au sifflet pour les rencontres du Tournoi des 6 Nations féminin 2020. Et pour cette édition deux françaises seront de la partie. Aurélie Groizeleau sera l'arbitre centrale de deux rencontres tandis que Doriane Domenjo assistera lors de deux matchs des Italiennes. Pour la première fois dans l'histoire de cette compétition, chaque partie sera arbitré par trois femmes (arbitre central, assistants et vidéo compris).

Quade Cooper vers le Canada ?

Actuellement au Japon chez les Kinetsu liners, Quade Cooper se verrait bien jouer à treize. L'ouvreur australien a tendu une perche au club des Toronto Wolfpack où évolue son ami Sonny Bill Williams. "Si l'occasion se présentait, j'aimerais jouer avec SBW. Mais cela ne me dérangerait pas de jouer en NRL non plus" a expliquait Cooper.

Quade Cooper (Australie) - 17 septembre 2016Icon Sport

Des clubs de Pro D2 intéressés par Tristan Tedder

Le joueur toulousain s'est engagé jusqu'en juin 2021 avec le club haut-garonnais. Le nom de l'ouvreur ou arrière sud-africain circule dans plusieurs clubs de Pro D2. Nevers et Perpignan seraient intéressés par son profil tout comme Aix-en-Provence. Affaire à suivre..