Les résultats sont tombés. Si le Gruissan Beach Rugby représente un moment de fête et de convivialité, il n’en demeure pas moins une compétition. En jeu, des trophées et récompenses, ainsi qu’une qualification pour les finales du championnat de France de beach-rugby. Tout au long du week-end, 96 équipes féminines et masculines se sont ainsi défiées sur le sable audois.

Après l’étape des poules s’étant déroulée samedi, elles se sont retrouvées dimanche pour les phases finales. Pour que chaque groupe de beachers puisse continuer à jouer qu’importe le niveau affiché la veille, les formations ont été divisées en plusieurs catégories, en fonction de leurs classements respectifs.

Chez les filles, les meilleures ont disputé la Cup, tandis que les moins performantes lors du premier jour ont dû se rabattre sur la Plate. Même chose pour les hommes, avec en plus une troisième catégorie destinée aux toutes dernières équipes des poules, la Bowl.

Hommes

La Cup

Composé en majorité de joueurs évoluant à Béziers en Crabos, Le Mazélie Boys a fait valoir une grande qualité technique tout au long du tournoi. Et malgré un coriace adversaire en finale, les Héraultais se sont imposés au bout du suspense (2-1), grâce à un essai venu convertir une longue période d’occupation près de la ligne adverse. Pour la petite histoire, on retiendra que l’un des vainqueurs, Camille, évoluait face à son père Jean-Laurent, venu renforcer Les Beach Boys lors de ce match décisif.

Vainqueur : Le Mazélie Boys

Finaliste : Les Beach Boys

Demi-finalistes : Les Gabians et Qui s’y frotte s’y pique

La Plate

Les deux équipes de beachers ont dû aller jusqu’à la mort subite pour se départager après avoir inscrit un essai chacune, l’une répondant immédiatement à l’autre. C’est finalement sur une terrible percée salvatrice qu’Axa Villar a été sacrée dans cette partie du tableau (2-1).

Vainqueur : Axa Villar

Finaliste : Les Gigots d’idiots

Demi-finalistes : Les Touristes et RC Kraab

La Bowl

Dimanche après-midi, la finale de la Bowl fut la plus riche en essais. Dès la première action, la Squadra régale le public d’une merveille d’action collective. Survoltés, ces jeunes sont allés plusieurs fois à dame, même si Carabeach n’a pas démérité en marquant trois essais (5-3).

Vainqueur : Squadra

Finaliste : Carabeach

Demi-finalistes : Les Gobelins et Botafogo

Femmes

La Cup

Venues notamment de Toulouse et Bordeaux, les filles d’Intersport ont imposé leur loi face aux Mazélie Girls, composées quant à elle de Blagnacaises. Si ces dernières ont profité d’un bel essai sur une feinte de passe du facteur (en l’occurrence, de la factrice), elles ont chuté face à une équipe munie d’un très bon sens du jeu (2-1).

Vainqueur : Intersport

Finaliste : Le Mazélie Girls

Demi-finalistes : Par là et Les Cigales

La Plate

La rencontre pour le gain de la Plate a été indécise du début à la fin. Chacune des deux équipes a d’abord eu du mal à créer de véritables différences, les rideaux défensifs ne craquant jamais. Il a finalement fallu une très longue mort subite avant d’assister à l’unique réalisation de la partie en faveur des Valopes, joueuses du Toulouse CheMinots Rugby. Ces dernières ont donc regagné la Ville rose victorieuses (1-0).

Vainqueur : Les Valopes

Finaliste : Pitcholines

Demi-finalistes : ASBH et La Villa

CREDIT PHOTO - Olivier Allegre