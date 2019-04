France 7 impressionne à nouveau, Frésia voit rouge... Les Tops et Flops du week-end

Tops

France 7 abonné aux finales

L'équipe de France de rugby à sept montre un nouveau visage. Après deux années plutôt moroses, les bleus viennent d'enchaîner deux finales à la suite sur le circuit mondial à Vancouver contre l'Afrique du Sud (21-12), et à Hong-Kong contre les Fdiji (21-7). Deux finales, mais deux défaites. Mais c'est un grand pas qu'on fait les hommes de Jérôme Daret, en affrontant notamment les favoris de la compétition, les incontournables fidjiens.

Depuis l'arrivée du nouveau manager, Christophe Reigt et du nouvel entraîneur, Jérôme Daret en 2017, les Bleus ont retrouvé un second souffle. Une nouvelle génération surfe sur cette vague à l'image de Gabin Villière, désigné joueur du dernier tournois, ou de Tavite Veredamu, également dans l'équipe-type à Hong Kong.

Montpellier se relance dans la course au Top 6

Après quatre victoires d'affilée , Montpellier retrouve enfin la confiance. Grâce à son collectif et l'essai signé Paul Willemse (74e) suite à une longue séquence de possession, le MHR s'est imposé de belle manière avec le point de bonus offensif (33-17). Un nouveau visage est affiché par les Montpelliérains depuis quelques semaines. "Forcément quand on enchaîne les victoires, on sent que la confiance revient. Je vois beaucoup d’enthousiasme à l’entraînement, ce qui se répercute sur le match", témoigne Louis Picamoles quelques minutes après sa victoire contre Agen ce samedi.

Actuellement neuvième du Top 14 à cinq points du sixième Bordeaux-Bègles, Montpellier peut reprendre espoir dans la course au Top 6. A cinq journées de la fin du championnat, ils affronteront notamment à l'extérieur, le Racing 92, Castres et Clermont. Un programme très costaud en perspective.

Vannes ne cesse de surprendre

Vannes s'est imposé à Montauban vendredi soir (20-25). Du beau spectacle et de l'intensité, Les deux équipes ont proposé un rugby léché. Un match qui a penché en faveur des bretons, très en confiance à l'extérieur en ce moment. À l'image du superbe essai de Pierre Popelin à 29e minute sur un contre depuis leur propre camp, les Vannetais ont parfaitement exploité les légères errances de la défense sapiacaine. C'est donc un cinquième succès à la suite pour les Bretons, soit la plus belle série depuis son arrivée en Pro D2, il y a maintenant trois ans. Vannes s'installe désormais comme un candidat légitime aux phases finales, à seulement trois journées du terme.

Désormais, à cinq points du troisième, Bayonne, Vannes dispose d'une certaine confiance avant de défier Aurillac, Béziers et Mont-de-Marsan pour la dernière journée du Pro D2.

Flops

Frésia voit rouge

Nous jouons la 55e minute du match opposant le RCT au Stade Toulousain à l'Orange Vélodrome quand Lucas Tauzin s'écroule devant Florian Frésia. Le pilier varois venait de lui asséner un coup de poing au visage. Pas de grande violence, certes, mais le geste est bien là. Le Toulonnais sera expulsé par Jérôme Garcès. Les mots doux de l'ailier toulousain n'ont vraisemblablement pas plu à Frésia qui n'est pas parvenu à se contenir. Toutefois, cette sanction n'a en rien impacté le résultat final, Toulon a logiquement disposé d'un pâle Stade Toulousain (25-10) qui avait sûrement la tête ailleurs.

Leicester au bord du précipice

Les Tigers se sont complètement écroulés dans leur antre de Welford Road (20-52) face à Exeter. Les partenaires de Jonny May ont encaissé la bagatelle de sept essais, du jamais vu à domicile cette saison. Après ce troisième revers de rang, ces derniers pointent à une inquiétante dixième place et ne comptent que 34 points. La lanterne rouge Newcastle dispose elle de 29 unités. Après avoir connu des années fastes, le club de Leicester se retrouve grandement menacé par une éventuelle relégation à l'échelon inférieur. La prochaine journée pourrait valoir son pesant d'or. En effet, les Tigers se déplaceront sur la pelouse des Falcons de Newcastle. Malheur au vaincu.

Clermont s'écroule l'espace d'une mi-temps

Après une première mi-temps ou ils auront largement dominé leurs homologues Racingmen, les Jaunards viraient en tête avec "seulement" sept points d'avance (25-18), mais avec de grosses certitudes aux vues de la copie rendue. Pourtant, la machine va peu à peu s'enrayer. L'essai d'Olivier Klemenczak pour le Racing 92 relançait totalement la partie (42e). Par la suite, les Clermontois se sont régulièrement mis à la faute, punis par Maxime Machenaud (78e). A ce moment-là du match, les deux équipes étaient dos à dos (31-31).

Les Auvergnats sont même passés tout prêt de la correctionnelle, heureusement pour eux, ce même Machenaud manquait la pénalité de la gagne pour les Ciel et Blanc. Avec ce match nul, Clermont n'aura pas vraiment profité du faux pas du Stade Toulousain face au Rugby Club Toulonnais.