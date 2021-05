Finale française en Champions Cup, ça bouge en Top 14... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Finale franco-française en Champions Cup

On connait les deux finalistes de la grande Coupe d'Europe et il s'agit de deux clubs français ! Le Stade toulousain s'est imposé face à l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi pour valider sa place à Twickenham (21-9). Le club haut-garonnais a ensuite été rejoint par La Rochelle, brillant vainqueur du Leinster dimanche (32-23). C'est la sixième fois de l'histoire qu'une affiche de finale de la grande Coupe d'Europe est 100% française.

Montpellier crée l'exploit

Les Montpelliérains se sont imposés à Bath et se dirigent tout droit vers leur deuxième finale de Challenge Cup. Malgré un début de match compliqué et un essai précoce de Tom Dunn, les Héraultais se reprennent rapidement et finissent par s'imposer (19-10) au Recreation Ground.

Regroupement pour la qualification en Top 14

Ce week-end se déroulaient aussi trois matchs en retard de championnat. Le Stade français a créé la surprise en s'imposant sur la pelouse de l'ennemi du Racing 92 (29-35), Clermont s'adjuge le derby contre Brive (37-27) et Toulon a arraché le bonus contre Agen (34-17). Ces résultats, combinés à la victoire de Castres à Bayonne jeudi (23-26) créent un regroupement autour de la 6e place. Pour la qualification en phases finales, six clubs parmi lesquels le Racing, Toulon, Lyon, Castres, l'UBB et le Stade français se tiennent en 6 petits points. La fin de saison s'annonce serrée, d'autant plus que des matchs en retard restent encore à jouer.

Fracture du bras pour Placines, Aldegheri touché au mollet

Le troisième ligne du Stade toulousain était titulaire lors de la victoire de son équipe sur l'UBB, en demi-finale de la Champions Cup ce samedi. Malheureusement pour lui, Placines s'est fracturé le radius (bras) et a dû céder sa place à la mi-temps. Il devrait être indisponible pour le reste de la saison. Le pilier Dorian Aldegheri s'est lui aussi blessé, mais à un mollet qui était déjà problématique. Julien Marchand pourrait lui être suspendu pour la finale. Le choc aura laissé des traces.

Youngs renonce à la tourné des Lions

En Afrique du Sud, Warren Gatland, le sélectionneur des Lions britanniques et irlandais, devra faire sans Ben Youngs. Le demi de mêlée de l'Angleterre et de Leicester Ben Youngs a annoncé qu'il ne participerait pas à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud cet été. Le joueur désire "rester près de sa famille".