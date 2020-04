FFR : Record dʼinscriptions pour la Semaine des Ecoles de Rugby

Un franc succès, sachant que pour sa première édition en 2017, seulement 570 clubs sʼétaient inscrits. Une bonne nouvelle dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, qui devrait marquer la reprise des écoles de rugby. « Si le rugby peut paraître dérisoire au regard du drame que peuvent vivre certaines personnes ou familles, on se rend compte aussi que c’est la passion qui fait vivre les gens, souligne le DTN Didier Retière. Dans nos clubs, nous avons énormément de bénévoles passionnés et c’est ce que cela illustre. La passion est un véritable moteur, j’en étais déjà persuadé et cet engouement le confirme complètement ! Nous sommes beaucoup à attendre que cela reprenne rapidement » Et nous donc...