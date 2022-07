L'affaire a pris de l'ampleur dans la journée : Ouest France a révélé ce samedi la disparition de trois jeunes hommes, Ismaël, Manolito et Atama, poignardés au thorax dans le centre-ville d'Angers. Les deux derniers cités étaient des joueurs du SCO Rugby, club de Fédérale 3. Les trois victimes étaient âgées de 16, 18 et 20 ans. Trois autres personnes ont aussi été blessées. Si les circonstances exactes du drame ne sont pas connues, l'auteur des faits serait un homme de 32 ans, dévoile Ouest France. Un homme qui "est par ailleurs en situation régulière sur le territoire français et inconnu de la justice", a confié le Procureur de la République M. Bouillard au Parisien.

Il a aussi précisé les premiers éléments de l'enquête : "Le 16 juillet à 2 h 50, les services de police d’Angers ont été requis à la suite d’une altercation se déroulant dans le secteur "Cœur de Maine" à Angers. Sur place, ils découvraient une foule importante et parfois agressive, avec des jets de projectiles sur les services intervenants. Victimes chacune d’un coup de couteau au thorax, trois personnes en arrêt cardiorespiratoire étaient prises en charge par les secours. Elles devaient malheureusement décéder rapidement. […] Sous réserve des développements à venir de l’enquête, une première altercation se serait produite vers une heure. Évincé par le groupe des victimes, le mis en cause serait revenu plus tard armé pour les agresser."

La rédaction de Rugbyrama et Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances aux proches et aux familles des victimes.​