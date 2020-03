Élisez votre XV historique : le second centre

Brian O’Driscoll

Le joueur le plus emblématique de l’Irlande. Une véritable icône pour les Irlandais, Brian O’Driscoll aura joué 133 rencontres avec le XV du Trèfle. Pendant la Coupe du monde 2011, il a été notamment meilleur marqueur de la compétition. Pendant plusieurs années son équipe nationale et lui ont dominé la scène européenne. Mais pas seulement au niveau international, mais aussi avec son club le Leinster, qui est encore aujourd’hui l’une des meilleures équipes d’Europe.

Philippe Sella

Pendant presque une décennie, Phillipe Sella était une référence dans le monde du rugby. Aujourd’hui encore, l'actuel manager du SU Agen n’est pas tombé dans l’oubli, bien au contraire. Ce trois quart centre avec des capacités physiques extraordinaires, mais aussi une incroyable pointe de vitesse et une finesse de jeu,. était également un excellent défenseur qui s'est illustré à la limite de la perfection dans l’art du placage. Il aura été le premier joueur a dépassé les 100 caps avec son équipe nationale.

Tana Umaga

Une vraie légende chez les Blacks. Tana Umaga savait aussi bien jouer ailier que centre. Rapide, mais aussi très physique, ce trois quart centre est devenu l’un des joueurs références en Nouvelle-Zélande. En 2004, il devient capitaine des Blacks pour la première fois de sa carrière. Il aura été sélectionné 74 fois en équipe nationale. Après avoir fait une grande partie de sa carrière chez les Hurricanes, il s'engagera avec Toulon (2009) avant de devenir entraîneur.

Tana Umaga contre l'Afrique du Sud AFP

Conrad Smith

La paire de centres Nonu-Smith entre 2011 et 2015 était l’une des meilleurs au monde. Le second centre All Black n’était peut-être pas le plus costaud, mais il avait une vision de jeu et des accélérations qui laissaient sur place ses adversaires. Malgré un physique moins imposant que d’autres centres, il était difficile de passer face à lui. Conrad Smith aura connu 94 sélections chez les Blacks avant de rejoindre la Section Paloise en 2015. Il aura aussi remporté deux Coupes du monde avec son pays.

Conrad Smith (Nouvelle-Zélande) - octobre 2015Icon Sport

Jeremy Guscott

Jeremy Guscott avait un style de jeu bien à lui à la fois rapide, mais aussi très fluide dans ses exécutions. Pendant, longtemps, il fut une référence anglaise au poste de trois-quarts centre. Guscott aura connu 65 sélections avec le XV de la Rose, et inscrit 143 points.

Mentions honorables

Aurélien Rougerie est un joueur historique autant dans son club de Clermont qu’en équipe de France. Très rapide, mais aussi doué dans le jeu de passe, Rougerie était excellent joueur à son poste. L'anglais Manu Tuilagi à une forme athlétique bien à lui, dans un style de jeu qui mise sur la percussion, Tuilagi s’illustre parfaitement, en plus de cela, il est aussi capable de marquer de nombreux essais. Il a toujours été redouté par les équipes adversaires. Emile Ntamack, avait un style de jeu très différent de celui de son fils Romain. Déjà physiquement les gabarits ne sont pas les mêmes, Ntamack était très puissant, mais aussi un joueur rapide éduqué au jeu toulousain. Enfin, Jason Little, aura été l’un de ces rares joueurs de la sélection australienne à avoir remporté deux Coupes du monde. Il comptera 75 caps avec l’Australie, mais il a surtout marqué 102 points avec les Wallabies. Sa vision de jeu n’est pas négligeable, car avec ses appuis, il aura cassé de nombreuses défenses.