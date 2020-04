Élisez votre XV historique : l'arrière (numéro 15)

Serge Blanco

On le considère comme l’un des meilleurs joueurs français de tous les temps. Serge Blanco était imprévisible sur les terrains de rugby. Très rapide, il savait relancer son équipe dans le sens de la marche. Blanco aura remporté six Tournoi des Cinq Nations, dont deux Grand Chelem. Cet arrière aura été sélectionné 93 fois sous le maillot du XV de France. Le "Monsieur plus" de son équipe ave d'incroyables crochets et une vista du jeu au sommet de son art.

Jason Robinson

Il avait commencé sa carrière au rugby à XIII, et à XV, Jason Robinson pouvait jouer aussi bien arrière qu’ailier. On se souvient de son essai contre l’Australie en finale de la Coupe du monde 2003. Cet arrière de poche avait la capacité de réaliser des accélérations fulgurantes. Entre 2001 et 2007, il aura été sélectionné à 51 reprises.

Jason Robinson contre la FranceIcon Sport

JPR Williams

Dans le monde du rugby, JPR Williams est une légende. Au pays de Galles encore plus, cet arrière des années 1970 permettra à son équipe de dominer le Tournoi des Cinq Nations pendant une longue période. Sa première sélection, il la connaîtra à 19 ans, il aura été sélectionné à 55 reprises avec le XV du Poireau.

Christian Cullen

Un joueur imprévisible, grâce à sa pointe de vitesse, il savait trouver les failles dans les défenses adverses. L’All Black sera une référence à son poste d’arrière. Il est notamment l’un des meilleurs marqueurs de la sélection néo-zélandaise (46 essais en 58 sélections). Mais il est aussi l’un des arrières les plus capés du maillot à la fougère argentée.

Christian Cullen en 1999Icon Sport

Gavin Hastings

Alors que son fils réalise de très belles performances avec l’Écosse, Gavin Hastings en avait fait tout autant quand il était encore joueur. En Écosse, il est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de son pays. En plus d’être un rugbyman remarquable dans l’animation et les relances, il savait aussi buter. Une compétence de plus pour le joueur. Il aura été capitaine à 20 reprises en 61 sélections avec le XV du Chardon.

Mentions honorables

Parmi ces joueurs on retrouve le All Black Ben Smith, un véritable feu follet sur les terrains de rugby capable de relancer depuis ses 22 mètres. Dans un style similaire, mais avec la puissance en plus Gareth Thomas le Gallois était dans cette lignée capable de faire des actions inattendues. Dans un autre registre, Percy Montgomery était un excellent buteur, il a offert la victoire face aux Anglais à l’Afrique du Sud à la Coupe du monde 2007. Leigh Halfpenny est encore joueur sur les terrains de rugby et il a prouvé tout au long de sa carrière sa capacité à récupérer les ballons, mais aussi à attaquer les lignes offensives et à buter. Israël Folau et Kurtley Beale ont montré avec l’Australie qu’ils étaient capables d’assurer au poste d’arrière.