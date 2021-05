Élisez votre XV de départ de la Tournée des Lions : les ailiers

Anthony Watson

Angleterre – 27 ans – 1,88m – 95kg – Bath

Dans une équipe anglaise moribonde en 2020, Anthony Watson a été un des rares à tirer son épingle du jeu. Explosif, rapide et insaissisable, il termine le Tournoi des six nations en tant que meilleur marqueur (4 essais), à égalité avec un jeune prodige gallois, que nous verrons plus tard. Polyvalent, en pouvant occuper autant l’aile que l’arrière, avec son club de Bath, il offre des options intéressantes lui qui était déjà titulaire dans les trois test-matches face aux All-Blacks, en 2017.

Louis Rees-Zammit

Pays de Galles – 20 ans – 1,91m – 87kg - Gloucester

La nouvelle pépite du rugby mondial est galloise, et en pleine bourre en 2021. Pour son premier Tournoi des six nations en tant que titulaire, Louis Rees-Zammit a bluffé les observateurs avec des performances majuscules et 4 essais. Avec 8 franchissements, il a martyrisé les défenses européennes, dont celle de l’Ecosse contre qui il a inscrit l’essai vainqueur (24-25). Le dragster, originaire de Penarth, est difficile à attraper quand il est lancé, et semble dévorer les espaces. Fraichement nommé dans le XV type du Tournoi des six nations, l’ailier de Gloucester pourrait connaître l’honneur d’une sélection avec les meilleurs joueurs britanniques.

Duhan Van der Merwe

Écosse – 25 ans – 1,93m – 106kg – Edimbourg

Il vient aussi, à peine de débarquer au niveau international, pourtant, avec 8 essais en 10 matches, Duhan Van Der Merwe n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde d’accord. Natif de George, en Afrique du Sud, on imagine ce que cette Tournée des Lions sur sa terre d’origine, pourrait représenter pour l’ailier passé par le MHR. Le solide trois-quart aile dispose de qualités athlétiques exceptionnelles qui lui permettent d’avancer systématiquement. 31 défenseurs battus lors du dernier Tournoi (meilleur total de la compétition) et des essais importants comme celui en Angleterre (victoire 11-6) ou encore au bout du suspense en France (victoire 23-27), font de lui un très sérieux prétendant.

Jonny May

Angleterre – 31 ans – 1,86m – 92kg - Gloucester

On ne présente plus le fantasque ailier anglais, véritable homme de base d’Eddie Jones. Une vitesse supersonique qui lui a permis de scorer 33 essais en 66 sélections, faisant de lui, le deuxième meilleur marqueur de l’histoire du XV de la Rose. Face aux champions du monde Springboks, ses qualités de finisseurs pourraient etre utiles face à une équipe réputée solide défensivement.

Josh Adams

Pays de Galles – 26 ans – 1,83m – 96kg – Cardiff Blues

Redoutable chasseur d’essais, il a manqué les deux premiers matches du dernier Tournoi, mais s’est rattrapé en marquant un essai pour chaque match qu’il a disputé ensuite. Il avait passé la ligne lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2019, face à ces mêmes Springboks, qu’il risque d’affronter cet été. La concurrence est rude à ce poste mais la régularité de Josh Adams, son aisance sous les ballons hauts ainsi que sa capacité à etre toujours bien placé, pourraient séduire Warren Gatland.

Keith Earls

Irlande – 33 ans – 1,78m – 87kg – Munster

Et si Keath Earls participait à sa deuxième Tournée des Lions, 12 ans après la première ? Le couteau suisse irlandais des lignes arrières, réalise une saison pleine avec le Munster et le XV du Trèfle. Approchant les 100 sélections, il a inscrit 34 essais sous la tunique verte, se rapprochant de la légende Brian O’Driscoll (46). Son expérience et sa fiabilité pourrait être un plus dans le squad des 36.

James Lowe

Irlande – 28 ans – 1,88m – 106kg – Leinster

Il a affronté les Lions en 2017, avec les Maoris All Blacks (défaite 32-10) et voilà que 4 ans plus tard, il est éligible pour porter le mythique maillot rouge. Titulaire en équipe d’Irlande et sur l’aile gauche du Leinster, une des meilleures équipes d’Europe, James Lowe est aussi, certainement, une piste étudiée par le staff des Lions. Arrière ou ailier, les qualités de vitesse, d’appuis et son gros pied gauche, ferait certainement du bien, face aux assauts sud-africains.

Les autres candidats : Jordan Larmour (Irlande), Darcy Graham (Ecosse), Sean Maitland (Ecosse), Jack Nowell (Angleterre).

Par Jules POQUET