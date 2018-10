Dupont de retour en Top 14, Massy s'enfonce.... Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater ce vendredi

Un All Black signe au Japon

Les Sunwolves viennent de recruter l'international All Black Rene Ranger. Âgé de 31 ans, l'ancien de Montpellier ou encore de La Rochelle s'est engagé pour un an. Il a porté six fois le maillot de la fougère. Sunwolves sera son quatrième club depuis 2013.

Antoine Dupont de retour dans le groupe du Stade Toulousain

Après 8 mois indisponibilité, le demi de mêlée international français va retourner sur les terrains. Antoine Dupont est remplaçant lors de la septième journée de Top 14. Le Stade Toulousain est opposé à Agen à Ernest Wallon.

Sam Simmonds forfait pour la Coupe du Monde ?

Le troisième ligne centre anglais Sam Simmonds, titualire lors du dernier tournoi des VI Nations risque d voir ses rêves de mondial s'nevoler. En effet, le joueur d'Exeter souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Son indisponibilité est estimée entre 6 et 9 mois, ce qui le priverai du rendez-vous japonais.

Un argentin comme joker médical à Bordeaux

Le deuxième ligne international argentin Mariano Galarza, qui évolue à Gloucester, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Bordeaux-Bègles comme joker médical du Fidjien Tevita Ratuva, a-t-on appris jeudi auprès du club girondin. Galarza, 31 ans, passé par les Pampas XV, évoluait depuis 5 saisons en Angleterre, la première à Worcester, les quatre suivantes à Gloucester.

Massy en pleine crise, Mont-de-Marsan plus que leader

Provence Rugby enraye la dynamique carcassonnaise, Bourg-en-Bresse remporte le match de la peur et pousse Massy dans la crise, Mont-de-Marsan fait course seul en tête de la Pro D2, large victoire d'Aurillac sur Montauban... Les résultats du vendredi.