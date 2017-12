Ducuing : "Il fallait du changement, on en a eu"

L'arrière de Bordeaux-Bègles Nans Ducuing (4 sélections) dresse un constat sans concession de après l'éviction de Guy Novès : "Il fallait du changement, on en a eu. Bernard Laporte et quelques autres veulent insuffler quelque chose de nouveau, cela en fait partie."

Interrogé sur la mise en place d'un staff tournant, tel que l'envisage Bernard Laporte, l'arrière de l'UBB reste prudent : "A voir... C'est difficile de répondre comme ça de suite".

Et de préciser, à l'AFP : "Cela peut être bien d'avoir des discours différents mais il faut vraiment que tout le monde s'accorde, soit sur la même longueur d'onde. S'il y a un système de jeu établi et que des nouveaux arrivent derrière et changent tout, je ne sais pas comment cela va s'articuler. Mais pourquoi pas".

Brunel ne sera pas un avantage pour les Bordelais

Par ailleurs, Ducuing a réfuté l'idée que la nomination de Brunel pouvait être un avantage pour les joueurs de l'UBB en vue du prochain Tournoi des 6 Nations.

"C'est sûr que Jacques nous connait bien mais vous avez vu dans quelle situation est le rugby français... Si on n'est pas bon, je pense qu'il ne fera pas de sentiment. On ne se dit pas "super, notre manager part (en équipe de France), c'est sûr que l'on va y être". Il n'y en a aucun d'entre nous qui résonne comme ça".