Deux All Blacks soupçonnés d'homophobie, la Section confirme Pontneau… Les 5 infos de ce mardi

Picamoles et Ouedraogo forfaits

Gros coup dur pour la bande à Vern Cotter, le capitaine Louis Picamoles ainsi que le troisième-ligne aile emblématique du club Fulgence Ouedraogo ne prendront pas part au déplacement des Cistes sur la pelouse de Clermont ce week-end. En effet, les deux joueurs devront observer une période de sept jours de repos suite à des commotions cérébrales à répétition. Deux atouts de poids en moins pour le MHR dans une rencontre qui apparaît comme décisive en vue du Top 6. Une victoire et les Héraultais peuvent encore espérer, une défaite et leurs espoirs de qualification seront réduits à néant.

Saurs prolonge son bail avec Agen

Le SUA est fier d’annoncer la prolongation de contrat d’un des enfants du club, l’ailier Valentin Saurs. Ce dernier poursuit l’aventure dans le Lot-et-Garonne pour les deux prochaines saisons, il est donc lié à son club formateur jusqu’en 2021. Le joueur de 24 ans a disputé 13 rencontres cette saison avec Agen, dont deux de Challenge Cup face à Grenoble (victoire 14-10) et aux Harlequins (défaite 17-33).

Les All Blacks dans la tourmente

Selon la fédération néo-zélandaise de rugby, plusieurs All Blacks évoluant dans l’équipe des Crusaders seraient accusés de propos homophobes et d’agressions sur une femme lors du déplacement de la franchise en Afrique du Sud.

Après la rencontre des Crusaders à Cape Town, George Bridge aurait proféré des insultes homophobes suite à un "selfie qui a mal tourné." Le principal intéressé nie aujourd’hui cette information. Un jour plus tard, ce serait le demi d’ouverture Richie Mo’unga qui aurait craché de la bière sur une femme avant de lui pincer les fesses. Après le cas Folau en Australie, cette nouvelle affaire ne risque pas de faire de la bonne publicité au rugby.

4 ans de plus pour Falgoux à Clermont

Le pilier auvergnat Etienne Falgoux vient de prolonger son bail avec les Jaunards pour quatre années supplémentaires. Après avoir connu ses premières sélections lors du dernier Tournoi face à l’Ecosse, l’Irlande et la Squadra Azzura, il est désormais lié avec l’ASMCA jusqu’en 2023. Le joueur a déclaré se sentir fier de "poursuivre l’aventure sous les couleurs de son club formateur, l’emblème de sa région." Le manager du club Franck Azéma fait également de ce joueur une de ses priorités pour l’avenir.

Pau : Pontneau confirmé dans ses fonctions

Dans la tourmente après une saison complètement manquée, la Section Paloise a peut-être retrouvé un brin de stabilité en cette fin de saison 2018-2019. Le club béarnais vient d’accorder son soutien à l’actuel président via les actionnaires et membres du conseil d’administration. La décision a été prise lors d’une réunion qui s’est déroulée le 18 mai et a été confirmée par un communiqué officiel du club. Malgré la poursuite de l’idylle entre Pau et Pontneau, cette décision montre que la question de conserver le président palois ou non s’est posée.