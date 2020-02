Des nouveaux Bleus, Colomiers nouveau leader... Voici les 5 infos du week-end

Quatre nouveaux chez les Bleus

Le week-end de Top 14 a laissé beaucoup de traces dans les effectifs et notamment chez les Bleus. Cyril Cazeaux (blessé à la cheville), Sekou Macalou (blessé), Baptiste Couilloud (malade) et Julien Hériteau (blessé à l'épaule) déclarent forfaits pour la préparation du déplacement au pays de Galles. Baptiste Delaporte et Maxime Lucu font leur retour dans le groupe France. Alors que Guillaume Ducat et Lucas Tauzin, aucune sélection chacun, débarquent dans la liste des 42.

Guillaume Ducat - BayonneIcon Sport

Bordeaux retrouve la tête

Le choc du haut de classement de cette 15e journée a donné l'UBB vainqueur (37-19). Au terme d'une rencontre haute en couleur, les coéquipiers de Semi Radradra ont réussi à terminer avec la victoire et le bonus offensif. Les deux équipes se sont livrés une bataille acharné durant toute la rencontre mais le Lou a craqué en fin de rencontre. Grâce à un Santiago Cordero express dans les dernières minutes, Bordeaux réussit à marquer deux essais en 8 minutes et prendre le bonus. De nouveau leader du Top 14 après la 15e journée, la bande à Urios peut désormais rêver d'une demi-finale à domicile.

Castres bonifié et soulagé

Le match de la peur au stade Pierre Fabre a livré son vainqueur et c'est le Castres Olympique qui souffle un peu plus en bas du classement de Top 14. L'équipe de Mauricio Reggiardo prend désormais la 10e place du championnat. Martin Laveau a inscrit un doublé, alors qu'il devait pas disputer cette rencontre. L'ailier castrais offre le bonus offensif à son équipe et surtout un grand bol d'air dans la course pour le maintien. Agen sombre un peu plus, les hommes de Christophe Laussucq pointent à la dernière place.

Colomiers leader de Pro D2

Décidément la surprise de cette saison en Pro D2, Colomiers enchaîne avec un neuvième succès consécutif. Une victoire contre Nevers remportée notamment après une première mi-temps de rêve. Le bonus offensif après seulement 17 minutes et 5 essais en 40 minutes. Les Bleu et Blanc avaient un matelas assez confortable pour empêcher les hommes en jaune de revenir au score mais ont laissé le bonus en route. La bande à Sarraute s'offre le trône du championnat après 20 journées et possède 2 points d'avance sur son dauphin, Grenoble. Oyonnax, 4e de Pro D2, est désormais à 9 points derrière les Columérins.

Vidéo - Colomiers ne rate pas l'occasion face à Nevers 03:17

L'Écosse avec deux nouveaux joueurs

À une semaine du déplacement en Italie, Gregor Townsend a appelé deux joueurs pour rejoindre le groupe écossais. Il s'agit du deuxième ligne d'Exeter Sam Skinner et du troisième ligne de Glasgow Matt Fagerson, le petit frère de Zander. Par ailleurs, le deuxième ligne de Gloucester Alex Craig a été libéré et mis à disposition de son club.