Des cas de Covid au Racing 92, ça bouge à Bourg-en-Bresse.. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Racing 92 - Pau menacé par des cas de Covid

Au lendemain de Bordeaux-Bègles, c'est cette fois le Racing 92 qui est frappé de plein fouet par la cinquième vague de Covid-19. Selon nos informations, une dizaine de Racingmen ont été testés positifs. Des résultats qui menacent logiquement la tenue de la rencontre entre les Franciliens et la Section paloise, prévue ce lundi à 19 heures.Tous les joueurs actuellement négatifs seront testés une nouvelle fois ce vendredi. Une décision sera prise à la suite de ces résultats au sujet du match face à Pau.

Bourg-en-Bresse change d'entraîneur en chef

Après avoir écarté en milieu de semaine Yoann Boulanger de son poste d’entraîneur principal, les dirigeants de l’US Bressane viennent de communiquer sur l’arrivée d’un élément extérieur, au poste de manager. Modifier le staff en cours de saison est une véritable révolution pour le club burgien, habitué à une certaine stabilité. Fabrice Estebanez est nommé à partir du 1er janvier prochain. Ancien joueur professionnel dans les rangs de Brive, du Racing 92, du Lou et de Grenoble, Fabrice Estebanez compte également 8 sélections en équipe de France (Grand chelem 2010, Vice-Champion du monde 2011). Il était l’actuel entraîneur des trois quarts de l’équipe de France de l’équipe de France U20.

Botia (enfin) opéré et absent plusieurs semaines

Le centre emblématique du Stade rochelais Levani Botia souffrait du genou depuis le début de la saison, après avoir été touché lors d'un test match face à la Nouvelle-Zélande. Alors qu'il devait se faire opérer au mois de novembre, c'est finalement dans les prochains jours qu'il subira un nettoyage, a annoncé Ronan O'Gara en conférence de presse. "Il va avoir un petit nettoyage du genou et en aura pour quelques semaines, a annoncé O'Gara en conférence de presse. J’ai vu qu’il était en souffrance et Lep’s en forme en mars-avril, c’est intéressant pour moi."

Dillane vers La Rochelle

La Rochelle continue son énorme recrutement en vue de la saison prochaine. Selon plusieurs médias irlandais, le deuxième ligne du Connacht, Ultan Dillane (28 ans ; 19 sélections) sera Maritime à partir de juillet 2022. Le joueur va donc rejoindre deux de ses compatriotes à La Rochelle, à savoir Ronan O'Gara et Donnacha Ryan. Avec ce transfert, les Rochelais vont voir arriver une pointure du rugby irlandais, très souvent convoqué avec le XV de Trèfle. Entre 2014 et 2021, Ultan Dillane a porté la tunique du Connacht à 122 reprises. Il a fêté la dernière de ses 19 sélections en novembre face au Japon.

Lemalu prolonge à Perpignan

Le troisième ligne international samoan Genesis Mamea Lemalu (1m92, 109kg, 9 sélections) a prolongé d'une saison supplémentaire à Perpignan. L'un des avants les plus sollicités cette saison à l'Usap vient de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire et d'une avec option. Le joueur d'origine néo-zélandaise a disputé 11 matchs cette saison. Ce puissant troisième ligne débarqué en Catalogne en 2016 après un passage à Bourgoin a disputé 11 matchs cette saison. Genesis Mamea Lemalu a inscrit deux essais contre Pau et Toulouse. Il prolonge son contrat d'une année supplémentaire à Perpignan, et une en option.