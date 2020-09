Des cas de Covid-19 au SUA et au MHR, une nouvelle coupe d'Europe... les 5 infos de ce mercredi

Agen et Montpellier encore frappés par la Covid-19

Le SUA et le MHR l'ont annoncé grâce à un communiqué, de nouveaux joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Un cas a été décelé du côté d'Agen et deux côté montpelliérain, dont un membre du staff. Pour le moment, le report des rencontre Agen-Castres et Montpellier-Pau, prévues ce week-end pour le compte de la première journée de Top 14 n'est pas d'actualité. En parallèle, aucun cas supplémentaire n'a été détecté du côté de Stade toulousain qui devrait jouer son match face à Clermont dimanche.

Une coupe d'Europe à 24 la saison prochaine

Le comité directeur de l’EPCR a officialisé les nouveaux formats pour la saison 2020 - 2021 des compétitions. 24 clubs participeront à la Champions Cup au lieu de 20. Les qualifiés seront les 8 formations les mieux classées de Top 14, Premiership et Pro 14.

La jauge de Clermont-Toulouse poussée à 10 000 spectateurs

Pour le premier match du dimanche soir, Marcel-Michelin pourra accueillir 10 000 spectateurs. Après la visite du préfet du Puy-de-Dôme, il a donné son accord pour augmenter la jauge. L'occasion pour le club auvergnat de compter un peu plus sur la Yellow Army, alors qu'il reçoit le Stade Toulousain, rival de ces dernières années.

Angleterre-Barbarians : Twickenham pourrait accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs le 25 octobre

Le test match Angleterre-Barbarians pourrait devenir un record d'affluence pendant cette pandémie. Selon la RFU, Twickenham serait en mesure d'accueillir pour cette rencontre 20 000 spectateurs maximum. Un record d'affluence pour un événement sportif au Royaume-Uni depuis mars et le confinement. Le match aurait lieu le 25 octobre à l'occasion de la traditionnelle Quilter Cup.

Le match Rouen-Carcassonne reporté

Après l'annulation de Mont de Marsan-Béziers, c'est la rencontre entre Rouen et Carcassonne du 4 septembre qui est reportée. Le club normand aurait en son sein plusieurs cas positifs. En Top 14, c'est également le match qui opposait le Stade Français à l'UBB qui est repoussé à une date ultérieure.