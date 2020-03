Vos services vont annoncer un plan de relance pour le rugby de l’ordre de 35 millions d’euros pour faire face à la crise Covid 19, qu’en est-il exactement ?

Un courrier a déjà été envoyé aux clubs il y a quelques jours pour annoncer que la FFR ne laisserait personne au bord de la route malgré la grave crise sanitaire que traverse le pays. Le rugby amateur a subi un énorme impact. Les compétitions et les entraînements ont été stoppés jusqu’à nouvel ordre. Les clubs sont à l’arrêt pour un certain temps. Le rôle d’une fédération, c’est d’aider ses clubs quand ils en ont besoin. Ils vont en avoir besoin. Notre chance, c’est d’avoir une grosse trésorerie, une santé financière saine. J’ai demandé aux équipes d’Alexandre Martinez, le trésorier, de pondre un véritable plan Marshall. D’être le plus ambitieux possible et aussi d’être capable de le présenter le plus rapidement possible. Je remercie d’ailleurs les élus, les salariés qui ont travaillé autour de lui pour qu’aujourd’hui, la FFR puisse être innovante et lancer ce plan. Merci aussi aux Ligues et aux départements qui se sont mobilisés pour nous faire des remontées de terrain...

