"Tant que nous ne pourrons pas accueillir un nombre significatif de spectateurs dans nos stades et retrouver de bons niveaux de rentabilité, les acquis de notre rugby bâtis depuis 150 ans, seront menacés", a-t-il expliqué devant la commission parlementaire sur le Covid-19. Philip Browne assure que les pertes nettes du rugby irlandais s'élèvent à 30 millions d'euros en 2020, soit dix fois plus que celles prévues en janvier avant l'explosion de la pandémie. Cette situation est vouée à se détériorer "à un rythme effréné" si les projections se concrétisent, selon le directeur général pour qui la pandémie menace "l'existence même du rugby professionnel sur l'île d'ici 2021".

"Nos projections pour juin 2021 sont préoccupantes et prévoient un déficit de trésorerie d'environ 40 millions d'euros en 2021, contre un excédent de 28 millions d'euros en juin 2020. Nous surveillons la situation de très près", a détaillé Philip Browne, en poste depuis 1998. Le quart de finale de Coupe d'Europe de rugby entre le Leinster et les Saracens, champions d'europe en titre, se déroulera samedi (16h00) devant une poignée de supporters à Dublin. L'équipe nationale d'Irlande a remporté deux Grands Chelems lors du tournoi des Six nations en 2009 et 2018 et trois des quatre provinces irlandaises ont remporté la Coupe d'Europe: l'Ulster (1 titre), le Munster (2 titres) et le Leinster (4 titres).