Cardiff : un hôpital installé au Principality Stadium

Un hôpital temporaire a été installé au Principality Stadium de Cardiff (74 000 places). Il proposera 2000 lits de plus à la capitale du pays de Galles. L'opération est pilotée par l'université de Cardiff and Vale et la fédération galloise, propriétaire de l'enceinte. Martyn Phillips, directeur exécutif de la fédération explique "Nous avons rendu le Principality Stadium entièrement disponible selon des desiderata du NHS (l'administration sanitaire britannique, NDLR). Nous proposons des chambres, ainsi que divers équipements et des logements pour les soignants. C'est un privilège de pouvoir faire ça pour nous."