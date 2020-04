Rugbyrama : L'USBPA ambitionnait la montée en Pro D2 mais a été stoppée dans son élan par l'arrêt des compétitions. Comment vivez-vous la tournure des événements ?

Jean-Pierre Humbert : Avant tout, nous sommes solidaires de la décision de la FFR d'avoir mis un terme définitif à la saison. C'était la solution la plus sage. Je suis en première ligne en tant que maire de la commune de Villette-sur-Ain. Je reçois des infos de la préfecture et j'ai conscience de la gravité de la situation. La santé de tous passe en premier. Depuis le 15 mars, tout le personnel de la SASP et de l'association sont en chômage partiel.

Quelles sont les dernières informations que vous avez reçues, concernant d'éventuelles montées en Pro D2 ?

J'ai récemment eu des gens de la FFR au téléphone. D'après ce qui m'a été rapporté, il n'y aurait que trois clubs qui rempliraient les conditions pour monter en Pro D2 : Albi, Massy et Bourg-en-Bresse. Mais si montées il devait y avoir, on ne voudrait pas qu'elles soient décidées de manière arbitraire en fonction du classement national sur la saison qui met aujourd'hui Albi à 87 points, Massy à 84 et Bourg à 80. Il y a des disparités entre les groupes et tout le monde s'accordait à dire que la poule 2, la nôtre, était celle de la mort. Il y a une forme d'iniquité, globalement : certaines poules ont quatre promus, d'autres n'en ont pas... S'il y avait encore eu une division élite, on aurait pu se baser sur son classement mais là, ça ne me paraît pas juste.

Quel est votre souhait, donc ?

Ce que je voudrais, dans l'idéal, c'est jouer la montée sur le terrain. Même si ce n'était qu'une demi-finale ou un tournoi à quatre, ce serait le mieux. Nous serions tout à fait disposés à cela. Ce n'est pas d'actualité pour l'heure. Ce que l'on ne veut pas, surtout, c'est que les instances se basent sur le seul critère du classement national pour juger qui devrait monter. Après ne pas avoir pu défendre nos chances jusqu'au bout sur le terrain, ça nous ferait encore plus mal. Ça nous choquerait à vrai dire. J'ai envoyé un courrier à Bernard Laporte pour lui faire part de notre position.

La seule autre solution envisageable serait une montée sur dossier, donc ?

Ce qui est sûr, c'est que notre club est prêt à monter en Pro D2 où nous évoluions encore l'an passé. Nous sommes descendus avec soixante points, ce qui est un record en la matière. Il y a tout le projet du club aussi qui plaide en notre faveur : nous avions la meilleure moyenne de Jiff du rugby professionnel l'an passé (20,3), nous avons les meilleures affluences de Fédérale 1 avec plus de 4300 spectateurs par match, une des meilleures pelouses hybrides de France... Nos finances sont saines avec des fonds propres de plus de 850 000 € et toutes les collectivités nous soutiennent. Nous avons tout pour accéder en Pro D2. Je ne dis pas, par là, que nos homologues n'en sont pas capables... Mais aujourd'hui, je suis prêt à affronter la DNACG de la Ligue pour plaider notre cause. Ça fait cinq ans que l'on travaille pour avoir le club le mieux structuré possible.

Dans ce cas, Massy ou Albi, s'ils venaient à ne pas être retenus, auraient de quoi s'estimer lésés sportivement...

Il n'y a pas de bonnes solutions, c'est certain. Je préférais que tout se joue sur le terrain. Mais une fois que vous passez devant la DNACG, il n'y a plus de considérations sportives.

En termes de formule pour le rugby professionnel, que souhaiteriez-vous ?

Au vu des éléments que j'ai, je partirais sur un Top 16 et une Pro D2 à 16 ou même pourquoi pas à 17 d'ailleurs, vu que trois clubs remplissent les critères de montée. Je sais que ce serait compliqué et je comprendrais que ça ne fasse pas l'unanimité. Mais je me dis que caser une date supplémentaire serait faisable.

Quelles sont les prochaines échéances décisives pour votre avenir ?

La commission nationale des épreuves de la FFR se réunit ce vendredi. Après, quand est-ce que la décision de la LNR pourrait tomber ? Ça, je n'en sais rien...

