Clap de fin pour Puricelli, l'UBB récolte plus de 55 000 €... Les 5 infos de ce vendredi

Puricelli dit stop

Absent des terrains depuis le mois de novembre et interrogé par ActuRugby, Julien Puricelli (38 ans) ne compte pas rechausser les crampons. "La question de reprendre ne se pose quasiment plus [...] Pour moi le rugby, c'est terminé." Le troisième ligne international (4 sélections) capitaine du LOU, passé par Grenoble, Castres et Bayonne doit intégrer le staff technique du club lyonnais la saison prochaine.

55 981 € récoltés par l'UBB

Le club bordelo-béglais a clôturé sa cagnotte solidaire aujourd'hui. Ce sont donc 55 981 € qui seront mis à disposition du CHU Bordeaux et de son personnel soignant. L'UBB est le deuxième club à dépasser les 50 000 € de dons après le Stade Toulousain (83 000 €) et montre une fois de plus la générosité des supporters de rugby.

Moïse prolonge à Pau

Le pilier gauche de la Section paloise Geoffrey Moïse (28 ans), en fin de contrat en juin prochain, a prolongé son bail avec le club béarnais. Selon la République des Pyrénées, il s'est engagé pour une saison supplémentaire. Il a disputé cette saison 18 matchs toutes compétitions confondues avec la Section, pour 7 titularisations.

Tadjer signe à Montauban

Le talonneur Mike Tadjer, dont le contrat avec Clermont prend fin en juin prochain, s'est engagé avec Montauban pour la saison prochaine. Le club tarn-et-garonnais l'a officialisé sur ses réseaux, mais la durée axacte du contrat n'est pas encore connue. Agé de 31 ans, l'ancien agenais, passé par Agen, Brive et Grenoble, viendra renforcer un poste où le club de Montauban est démuni après le départ de Jordan Rochier pour Narbonne et la fin de contrat de Pellow Van der Westhuizen.

Jean-Victor Bertrand devient manager en Fédérale 3

L'ancien ailier Jean-Victor Bertrand, qui a évolué à Narbonne, Montpellier, Agen et Grenoble de 1992 à 2006, va devenir manager du club de Pont-de-Claix la saison prochaine en Fédérale 3. Il entraînait jusqu'à présent les jeunes du club. Celui que l'on surnommait le Pistolero, en référence à la célébration de ses essais, avait fini meilleur marqueur du championnat en 1999 avec Agen puis en 2004 avec Grenoble.