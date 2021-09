Chat et Chavancy prolongent, Ibitoye en Israël... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi

Chat et Chavancy prolongent au Racing 92

Le talonneur Camille Chat et le centre Henry Chavancy ont prolongé leurs contrats avec le Racing 92, a annoncé vendredi le club francilien de Top 14. Les Ciel et Blanc n'ont pas précisé la durée du contrat des deux joueurs, considérés comme des cadres du Racing et qui allaient être libres en juin.

Chat (25 ans, 33 sélections) est arrivé en 2013 alors que Chavancy (33 ans, 5 sélections), capitaine habituel du club mais actuellement en phase de reprise après avoir été opéré de l'épaule droite en avril, a été formé au Racing 92. Les hommes de Laurent Travers, actuels 2e du classement, se déplacent samedi à Biarritz, pour le compte de la 3e journée du Top 14.

Lam prolonge à Bristol jusqu'en 2028

Le manager des Bears Pat Lam a prolongé son contrat de cinq années avec le club de Bristol, soit jusqu'à la saison 2027/2028. Le stratège des champions de Challenge Cup 2020 a amené le club en Premiership et leur a fait connaître le haut du tableau juste une saisons après leur montée.

Pat Lam sur le site du club : "Je suis très honoré de continuer l'aventure en tant que directeur du rugby à Bristol. Je remercie le club d'avoir confiance en moi pour être le leader du staff dans cette aventure vers le succès. Nous sommes partis de loin il y a 4 ans, je suis excité d'affronter les nouveaux défis de demain qui vont nous mettre à l'épreuve individuellement et collectivement."

La FFR et le gouvernement s'engage dans la lutte contre la radicalisation dans le milieu sportif

Réunis à Marcoussis, Bernard Laporte, président de la FFR, la ministre des sports déléguée Roxana Maracineanu et la ministre déléguée Marlène Schiappa ont signé une convention de lutte contre la radicalisation dans le milieu sportif. Les deux membres du gouvernement ont aussi rencontré les deux équipes de France à 7.

"Le sport contribue chaque jour à renforcer le respect des principes de la République. Merci à France Rugby de s'engager avec nous dans la lutte contre la radicalisation et toutes les formes de séparatisme qui minent le vivre ensemble" a déclaré Roxana Maracineanu.

Ibitoye rebondit en Israël

L'ailier anglais Gabriel Ibitoye a rejoint le Tel Aviv Heat, en Israël, qui disputera la nouvelle compétition européenne, la Supercup 2021-2022. Passé par les Harlequins, l'ailier avait rejoint Agen avant de partir à Montpellier en prêt. Le président Fonteneau l'avait libéré à son retour en juillet d'un commun accord.