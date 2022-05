Handré Pollard, le mystère au centre

Handré Pollard est une énigme cette saison. Parfois bon, il a le plus souvent été auteur de match moyen, voire décevant. Accumulant les blessures depuis son arrivée à Montpellier, l’ouvreur springboks, sera titulaire au poste de premier centre pour la cinquième fois de la saison. Un rôle permettant de combler les absences de Geoffrey Doumayrou, de Jan Serfontein et d’Arthur Vincent, mais dans lequel il n’a pas excellé. Plus sobre qu’à l’accoutumé à l’ouverture, le sud-africain, a même été transparent face à Lyon la semaine dernière pourtant à son poste fétiche. À l’image de son équipe, il semble dans le dur en cette fin de saison, marquée par trois défaites consécutives.

Pour autant, l’ancien joueur des Bulls pourra s'appuyer sur ses qualités d’ouvreurs pour faire des différences. Avec la vista et la vision du jeu qu’on lui connaît, il devra briller grâce à ces caractéristiques pour faire la différence face à son vis-à-vis, le monstre de puissance Levani Botia. La semaine dernière au LOU, en phase défensive, Pollard a buté face à Charlie Ngatai, un centre incisif et similaire au Rochelais. Résultat d’un plaquage trop haut sur le Néo-Zélandais : un protocole commotion.

Botia, la valeur sûre

Levani Botia, numéro 12 dans le dos, c’est tout le temps (ou presque) un bon choix. Le Fidjien ne déçoit que rarement et se distingue aussi bien pour ses courses tranchantes que pour les caramels qu’il distribue à ses adversaires. Toutefois, cette saison, il a connu des hauts et des bas et n’a pas tout le temps été le facteur x de rochelais irréguliers. Mais avec cinq essais depuis septembre, il réalise tout bonnement sa meilleure saison d’un point de vue comptable depuis 2017.

Face à Montpellier, Botia pourra s’appuyer sur la forme du moment de son équipe et sur un Marcel Deflandre, sans nul doute, en ébullition. Passé à côté de son match, au Stadium, contre Toulouse, le finaliste de la dernière édition de la Champions Cup fera tout pour redresser la barre et aider son club à se hisser au même niveau que l’an dernier. Il pourra compter sur ses qualités physiques, ses passes après contact décisives, et surtout, sur sa puissance dévastatrice.

La charge de Botia sur Tristan Tedder contre PerpignanIcon Sport

La forme du moment

Aucun ne semble plus en forme que l’autre. Ce qui est certain, c’est qu’avant ce match, ni l’un ni l’autre n’est au sommet de son art. Les deux ont enchaîné des prestations plus ou moins bonnes mais pourront s’appuyer sur l’expérience des matchs à hautes intensité pour le champion du monde 2019 et sur le physique pour le centre fidjien. Quand Pollard tentera sans doute de faire jouer ses coéquipiers et de percer les lignes arrières grâce à son jeu d’évitement, Botia préféra probablement le défi physique et les charges sur son vis-à-vis à la corpulence moins importante que lui.

Le résultat : avantage Botia