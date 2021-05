"Je savais que c’était ma dernière chance de remporter la Coupe d’Europe et je suis très fier de l’équipe, du club, de notre préparation, de la façon dont on gère cette saison, explique-t-il. Nous sommes passés tout près ces deux dernières saisons. Nous avions perdu en demi-finale mais on avait vraiment un bon pressentiment cette année, dans la façon dont les choses se sont passées, alors que ce n’était pas gagné d'avance. Nous avons dû jouer à l’extérieur contre le Munster, puis à l’extérieur contre Clermont. Cela nous a rapprochés et permis de jouer comme on le voulait. Je suis extrêmement fier aujourd'hui."